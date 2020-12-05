«Крымтеплица» разгромила «Кызылташ» в матче чемпионата Крыма по футболу

В составе победителей мячи забили Ленур Ахунов (9-я и 14-я минуты), Асланбек Сикоев (22), Никита Глушков (85) и Алексей Бабырь (88), у хозяев отличился Владислав Алексин (39).

В других матчах клуб «ТСК-Таврия» дома победил «Океан» (2:0), «Евпатория» на своем поле уступила «Гвардейцу» (1:2), а «Севастополь» в гостях обыграл клуб «Фаворит-ВД Кафа» (3:0).

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«Севастополь» занимает первое место в таблице чемпионата с 25 очками. Следом идут «Крымтеплица» (24), «Гвардеец» (20), «Евпатория» (15), «ТСК-Таврия» (15), «Океан» (11), «Кызылташ» (8), «Фаворит-ВД Кафа» (7).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — «Севастополь», в сезоне-2019/20 — «Евпатория».