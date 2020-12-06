«Локомотив» впервые стал победителем Кубка России по футболу среди женщин

Чемпионство армейскому клубу досталось за тур до конца после ничьи в матче «Локомотива» и «Рязани-ВДВ» (2:2). «Локомотив» по итогам матча обратился в Российский футбольный союз (РФС) по поводу судейства той встречи, экспертно-судейская комиссия позднее признала ошибку главного арбитра Анастасии Пустовойтовой, которая должна была назначить пенальти в пользу столичного клуба. В последнем туре ЦСКА и «Локомотив» должны были встретиться в очном матче, но встреча была отменена из-за случаев заражения коронавирусом в составе армейского клуба.