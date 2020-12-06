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16:31 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» впервые стал победителем Кубка России по футболу среди женщин

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московский женский футбольный клуб «Локомотив» победил столичный ЦСКА в финале Кубка России. Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были футболистки «Локомотива» — 4:2.

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Ранее «Локомотив» занял второе место в чемпионате России, уступив первую строчку ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионство армейскому клубу досталось за тур до конца после ничьи в матче «Локомотива» и «Рязани-ВДВ» (2:2). «Локомотив» по итогам матча обратился в Российский футбольный союз (РФС) по поводу судейства той встречи, экспертно-судейская комиссия позднее признала ошибку главного арбитра Анастасии Пустовойтовой, которая должна была назначить пенальти в пользу столичного клуба. В последнем туре ЦСКА и «Локомотив» должны были встретиться в очном матче, но встреча была отменена из-за случаев заражения коронавирусом в составе армейского клуба.

«Локомотив» основан в 2018 году. Команда является двукратным серебряным призером чемпионата страны (2019, 2020), Кубок России клуб завоевал впервые.

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