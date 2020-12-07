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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Команда футболистки сборной Казахстана проиграла в финале Кубка России

Все решилось в серии пенальти.

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Московский ЦСКА, за который выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова, проиграл в финале Кубка России «Локомотиву», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0. По регламенту команды сразу перешли к серии пенальти, по итогам которой победили игроки «Локомотива» — 4:2.

Мясникова не сыграла в прошедшем матче.

27-летняя казахстанка играет за ЦСКА с 2019 года, в составе московского клуба она уже дважды выиграла чемпионат России.

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