Команда футболистки сборной Казахстана проиграла в финале Кубка России
Все решилось в серии пенальти.
Все решилось в серии пенальти.
Московский ЦСКА, за который выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова, проиграл в финале Кубка России «Локомотиву», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время матча завершилось вничью — 0:0. По регламенту команды сразу перешли к серии пенальти, по итогам которой победили игроки «Локомотива» — 4:2.
Мясникова не сыграла в прошедшем матче.
27-летняя казахстанка играет за ЦСКА с 2019 года, в составе московского клуба она уже дважды выиграла чемпионат России.