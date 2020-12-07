Команда футболистки сборной Казахстана проиграла в финале Кубка России

Московский ЦСКА, за который выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова, проиграл в финале Кубка России «Локомотиву», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0. По регламенту команды сразу перешли к серии пенальти, по итогам которой победили игроки «Локомотива» — 4:2.

Мясникова не сыграла в прошедшем матче.