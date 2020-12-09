«Севастополь» разгромил «Евпаторию» в матче чемпионата Крыма по футболу

Голы забили Артур Айметдинов (6-я минута), Даниил Наговицин (22), Захар Тарасенко (44) и Антон Пенчелюзов (83).

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В других матчах «Гвардеец» дома обыграл «ТСК-Таврию» (1:0), «Кызылташ» на своем поле победил «Океан» (2:1), а «Крымтеплица» разгромила клуб «Фаворит-ВД Кафа» (6:2).

«Севастополь» занимает первое место в таблице чемпионата с 28 очками. Следом идут «Крымтеплица» (27), «Гвардеец» (23), «Евпатория» (15), «ТСК-Таврия» (15), «Кызылташ» (11), «Океан» (11), (8), «Фаворит-ВД Кафа» (7).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — «Севастополь», в сезоне-2019/20 — «Евпатория».