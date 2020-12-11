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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свидетели продолжат давать показания по делу Широкова 18 декабря

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мировой судья района Сокольники 18 декабря продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова, избившего арбитра на поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

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«Уголовное дело в отношении Широкова отложено на 18 декабря, на 14.00», — рассказал собеседник агентства.

В инстанции уточнили, что в этот день суд продолжит выслушивать свидетелей происшествия.

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Рассмотрение дела проходит с изучением доказательств и привлечением свидетелей — вопреки желанию Широкова, признавшего вину и просившего об особом порядке, что гарантировало бы более мягкое наказание.

По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и ударил в лицо кулаком.

Арбитр упал, Широков затем добил его ногой, после чего бывшего профессионального игрока оттащили одноклубники. Позже он в Instagram принес извинения Данченкову.

После инцидента у судьи были диагностированы травмы глазничной области: ушибленная рана в проекции надбровной дуги, ушибленная рана нижнего века, кровоподтек верхнего и нижнего века, легкий ушиб глазного яблока и ссадина кисти. Все это квалифицировано как легкий вред здоровью.

ТВЦ

В окончательной редакции обвинения Широкову вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Защита Данченкова же считает, что имело место покушение на убийство.

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Широков провел за сборную России 56 матчей, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и трехкратный чемпион страны: дважды в составе петербургского «Зенита», один раз — московского ЦСКА. С клубом из северной столицы он также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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