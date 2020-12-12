Чех предложил внести важное изменение в правила пробития пенальти

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В дебюте встречи полузащитник «Лидса» Матеуш Клих с первой попытки не реализовал 11-метровый, но судьи при помощи VAR определили, что голкипер «молотобойцев» Лукаш Фабиански одной ногой оказался за линией ворот. Клих получил право перебить пенальти и этот шанс использовал.

«Не понимаю, как любой вратарь должен преодолевать площадь 7,32 м на 2,44 м без движения ног, в то время как игрок пробивает с разбега с 11-метровой отметки со средней скоростью 110 км/ч. При таких показателях мяч за 0,35 секунды пересекает линию ворот.

Возможно, судьям стоит рисовать еще одну линию в метре от ворот, используя исчезающий спрей? И между этими линиями пусть и находятся вратари, — написал Чех в инстаграме.