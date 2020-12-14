France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён

Издание определяло победителя с помощью голосования. Наряду с Яшиным в число претендентов на звание лучшего голкипера попали Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания) и Гордон Бэнкс (Англия). Издание опросило 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю.