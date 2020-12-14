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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён

Советский голкипер Лев Яшин был признан лучшим вратарём всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.

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Источник: РИА "Новости"

Издание определяло победителя с помощью голосования. Наряду с Яшиным в число претендентов на звание лучшего голкипера попали Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания) и Гордон Бэнкс (Англия). Издание опросило 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю.

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Яшин на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо». В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. В составе национальной команды стал чемпионом Европы в 1960 году.

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