Умер обладатель Суперкубка УЕФА и двукратный чемпион СССР Петр Слободян

«От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского “Динамо”. Петр Слободян — это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, который никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы… Перестало биться сердце доброго, порядочного и искреннего человека. Все, кто имел честь знать Петра Петровича, всегда будут помнить его как человека, который умел преодолевать трудности и всегда оставался профессионалом своего дела», — сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.