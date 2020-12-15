Умер обладатель Суперкубка УЕФА и двукратный чемпион СССР Петр Слободян

Причины смерти не уточняются.
«От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского “Динамо”. Петр Слободян — это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, который никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы… Перестало биться сердце доброго, порядочного и искреннего человека. Все, кто имел честь знать Петра Петровича, всегда будут помнить его как человека, который умел преодолевать трудности и всегда оставался профессионалом своего дела», — сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.
Слободян вместе с киевским клубом стал обладателем Суперкубка УЕФА-1975 и двукратным чемпионом СССР (1975, 1977). Он также выступал в украинском «Днепре» и московском «Локомотиве». На его счету два матча за сборную СССР.