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13:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер обладатель Суперкубка УЕФА и двукратный чемпион СССР Петр Слободян

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года и двукратный чемпион СССР в составе киевского «Динамо» Петр Слободян скончался в возрасте 67 лет, сообщается на сайте украинского футбольного клуба.

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Причины смерти не уточняются.

«От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского “Динамо”. Петр Слободян — это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, который никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы… Перестало биться сердце доброго, порядочного и искреннего человека. Все, кто имел честь знать Петра Петровича, всегда будут помнить его как человека, который умел преодолевать трудности и всегда оставался профессионалом своего дела», — сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.

Слободян вместе с киевским клубом стал обладателем Суперкубка УЕФА-1975 и двукратным чемпионом СССР (1975, 1977). Он также выступал в украинском «Днепре» и московском «Локомотиве». На его счету два матча за сборную СССР.

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