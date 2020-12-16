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19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коллина назван лучшим арбитром в истории

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Итальянец Пьерлуиджи Коллина признан лучшим футбольным судьей в истории по версии журнала France Football, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Источник: РИА "Новости"
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Коллина в качестве арбитра судил финалы чемпионата мира-2002, Лиги чемпионов-1998/99 и Кубка УЕФА-2003/04. Итальянец с 1998 по 2003 шесть раз признавался лучшим рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В настоящее время Коллина возглавляет судейский комитет ФИФА.

«Когда дело доходит до судей, первое имя которое приходит на ум — это он. С дебюта в 1977 году и до ухода в 2005 году Коллина писал историю футбола», — пишет France Football.

Второе место в списке лучших судей занял англичанин Кен Астон, третье — француз Мишель Вотро.

Ранее France Football назвал «Команду мечты» за всю историю футбола, лучшим голкипером был выбран чемпион Европы в составе сборной СССР Лев Яшин.

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