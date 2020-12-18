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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, как голосовали Дзюба и Черчесов при выборе лучшего игрока года ФИФА

Стало известно, за кого проголосовали нападающий «Зенита» Артём Дзюба и наставник национальной команды России Станислав Черчесов при выборе лучшего игрока года по версии ФИФА.

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Источник: РИА "Новости"
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Дзюба на первое место поставил нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, второе место отдал полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне, а на третье место поставил нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Станислав Черчесов на первое место также поставил Левандовского. На втором месте в его списке находится защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, и третье место Черчесов отдал хавбеку «Ливерпуля» Садио Мане.

Лучшим игроком года в мужском футболе стал нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В борьбе за награду он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

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