Стало известно, как голосовали Дзюба и Черчесов при выборе лучшего игрока года ФИФА

Дзюба на первое место поставил нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, второе место отдал полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне, а на третье место поставил нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Станислав Черчесов на первое место также поставил Левандовского. На втором месте в его списке находится защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, и третье место Черчесов отдал хавбеку «Ливерпуля» Садио Мане.
Лучшим игроком года в мужском футболе стал нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В борьбе за награду он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.