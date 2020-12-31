2020-й в нашем футболе: коронавирус, Дзюба, Кокорин, провал клубов и сборной
Хронология знаковых событий уходящего года в российском футболе.
Хронология знаковых событий уходящего года в российском футболе.
9 января.
Главой департамента судейства РФС назначен венгр Виктор Кашшаи. До него судейский корпус возглавлял Александр Егоров.
16 января.
Президент российской
21 января.
«Сочи» объявил о том, что арендовал у «Зенита» нападающего Александра Кокорина до конца сезона-2019/20. В этот же день форвард забил за «Зенит» три мяча в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом», причем вышел на игру с капитанской повязкой.
30 января.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов на правах аренды перешел в «Сельту» — контракт был подписан до лета 2020 года.
8 февраля.
«Спартак» второй год подряд стал победителем товарищеского турнира в Катаре.
11 февраля.
Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд. Ему было 77 лет.
14 февраля.
Нападающий «Зенита» Кокорин прибыл в расположение «Сочи». До этого несколько недель он вел переговоры с клубами по поводу своего будущего, однако изначальное решение не поменялось — форвард был отправлен в аренду на полгода.
16 февраля.
Нападающий «Сельты» Смолов забил первый мяч за новую команду — в ворота «Реала». Матч чемпионата Испании завершился со счетом 2:2.
2 марта.
УЕФА принял решение доверить стадиону «Казань Арена» («Ак Барс Арена») право провести матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
4 марта.
«Спартак» победил ЦСКА в ¼ финала Кубка России (3:2). После матча главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отказался пожимать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско и оттолкнул его.
17 марта.
На общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля
Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год. Товарищеские матчи сборной России с командами Швеции и Молдавии отменены.
22 апреля.
8 мая.
На совете директоров ЦСКА был избран председатель. Им стал помощник Президента РФ Владимира Путина и член наблюдательного совета ВЭБ. РФ Максим Орешкин.
14 мая.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинул клуб. Команду возглавил 40-летний серб Марко Николич.
15 мая.
На заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах
16 мая.
Стало известно о первом заразившемся коронавирусом футболисте РПЛ — форварде «Локомотива» Джефферсоне Фарфане.
20 мая.
ЦСКА объявил о продлении контракта с главным тренером Гончаренко. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/21.
30 мая.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подписал новое соглашение с клубом по схеме «2+1».
17 июня.
УЕФА объявил, что финальный матч Лиги чемпионов-2021 пройдет в Стамбуле, а не в
19 июня.
Возобновился чемпионат России. В первый день «Крылья Советов» уступили «Ахмату», а «Сочи» разгромил «Ростов» — 10:1. За
20 июня.
«Зенит» разгромил ЦСКА в гостях — 4:0. Сразу после матча главный тренер
27 июня.
Нападающий «Сельты» Смолов забил «Барселоне». Матч чемпионата Испании завершился вничью — 2:2.
5 июля.
В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (4:2) и досрочно гарантировал себе золотые медали чемпионата России второй год подряд.
7 июля.
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отправлен в отставку.
8 июля.
Владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов займет аналогичную должность в московском клубе.
19 июля.
В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1). После матча владелец
25 июля.
«Зенит» в финале Кубка России победил «Химки» (1:0) и оформил трофейный дубль.
30 июля.
«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой. Новое соглашение
2 августа.
Кокорин на правах свободного агента перешел в «Спартак». Контракт подписан по схеме «3+1».
7 августа.
«Зенит» выиграл в матче за Суперкубок России у «Локомотива» (2:1).
9 августа.
Громкий судейский скандал в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2): на последних минутах в ворота
10 августа.
12 августа.
15-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев забил гол в матче 3-го тура
3 сентября.
Сборная России впервые в году провела матч: в 1-м туре Лиги наций команда Станислава Черчесова уверенно победила Сербию (3:1).
4 сентября.
«Аталанта» официально сообщила о переходе Алексея Миранчука из московского «Локомотива». Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро, игрок подписал с итальянским клубом пятилетний контракт.
13 сентября.
ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ обыграл «Спартак» (3:1). На 56-й минуте за
17 сентября.
24 сентября.
«Ростов» в первом матче после возвращения в Лигу Европы проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2) и покинул турнир уже в 3-м отборочном раунде.
29 сентября.
Кирилл Новиков покинул пост главного тренера «Динамо». 14 октября его сменил немец Сандро Шварц.
30 сентября.
«Краснодар» по сумме двух матчей победил греческий ПАОК и получил право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов. Впервые сразу три российских клуба попали в основной этап главного еврокубка.
7 октября.
Вадим Евсеев подал в отставку с поста главного тренера «Уфы». На момент ухода команда занимала 15-ю строчку в турнирной таблице
10 октября.
На 55-м году жизни скончался бывший защитник «Спартака» и сборной России Василий Кульков.
13 октября.
20 октября.
«Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов выездной ничьей с «Ренном» (1:1). В тот же день «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2).
21 октября.
Миранчук дебютировал за «Аталанту» — вышел на поле на 80-й минуте матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0) и забил на 88-й минуте. В тот же день «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2).
7 ноября.
В интернете было опубликовано интимное видео с Дзюбой.
8 ноября.
Дзюба выведен из заявки сборной России на ноябрьские матчи и лишен капитанской повязки в «Зените». Однако форвард попал в основу
18 ноября.
В заключительном матче Лиги наций сборная России проиграла Сербии (0:5) и упустила возможность попасть не только в элитный дивизион турнира, но и во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.
26 ноября.
«Спартак» объявил о назначении бывшего защитника команды Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.
2 декабря.
«Краснодар» обыграл «Ренн» (1:0) и гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон. Эта победа осталась единственной для российских клубов на групповом этапе Лиги чемпионов. В тот же день «Зенит» был разгромлен в матче с «Брюгге» (0:3) и лишился шансов на евровесну.
5 декабря.
7 декабря.
Сборная России узнала соперников по отборочному турниру ЧМ-2022. В одну группу с ней попали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.
8 декабря.
«Спартак» объявил об уходе Газизова с поста генерального директора. 52-летний специалист проработал в должности всего пять месяцев.
12 декабря.
«Сочи» победил «Спартак» (1:0), а после игры в подтрибунных помещениях разгорелся скандал с участием Тедеско, Андреаса Хинкеля, Дмитрия Бородина, Сослана Джанаева и Жоаузинью.
16 декабря.
«Зенит» обыграл «Спартак» (3:1) и ушел на зимний перерыв в чемпионате лидером. После матча главный тренер
12 декабря.
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич признан лучшим футболистом 2020 года. В традиционном опросе «СЭ» участвовали менеджеры, тренеры, журналисты и болельщики.
23 декабря.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков покинули клуб. Их посты заняли соответственно Владимир Леонченко и Александр Плутник.
Гоша Чернов