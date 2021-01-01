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12:14 (мск), источник: ТАСС

Минниханов: Казань сможет организовать матч за Суперкубок УЕФА на высоком уровне

КАЗАНЬ, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Казань обладает большим опытом организации международных спортивных мероприятий и сможет провести матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2023 году на высоком уровне. Об этом ТАСС сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Источник: РИА "Новости"

Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА было принято 2 марта. Игра пройдет на стадионе «Ак барс банк арена».

«События такого уровня позволяют активно использовать наследие чемпионата мира, которым является казанский стадион, и, конечно, модернизированную инфраструктуру города, — сказал Минниханов. — Учитывая огромный опыт в проведении крупных спортивных мероприятий, Казань сможет организовать этот матч на самом высоком уровне, это будет большой праздник футбола».

По словам президента республики, решение УЕФА провести матч в Казани говорит о высокой степени доверия как к стране-организатору, так и к столице Татарстана.

«Ак барс банк арена» была открыта в 2013 году. Вместимость стадиона составляет 45 379 зрителей. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

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