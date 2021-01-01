Минниханов: Казань сможет организовать матч за Суперкубок УЕФА на высоком уровне

Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА было принято 2 марта. Игра пройдет на стадионе «Ак барс банк арена».

«События такого уровня позволяют активно использовать наследие чемпионата мира, которым является казанский стадион, и, конечно, модернизированную инфраструктуру города, — сказал Минниханов. — Учитывая огромный опыт в проведении крупных спортивных мероприятий, Казань сможет организовать этот матч на самом высоком уровне, это будет большой праздник футбола».

По словам президента республики, решение УЕФА провести матч в Казани говорит о высокой степени доверия как к стране-организатору, так и к столице Татарстана.