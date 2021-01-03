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11:22 (мск), источник: Матч ТВ

Новая звездочка «Аякса», американские таланты и надежда Италии. 10 главных фрешменов 2020 года

В новое десятилетие — с новыми лицами.

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Фабиу Силва («Вулверхэмптон»)

Источник: Reuters

Воспитанник «Порту» дорос до уровня восходящей суперзвезды столь же быстро, как его соотечественник Жоау Феликс. В августе 2019-го нападающий стал самым молодым футболистом «Порту», сыгравшим в высшем дивизионе чемпионата Португалии, а в октябре побил клубные рекорды и как самый юный бомбардир в различных соревнованиях.

В сентябре прошлого года «Вулверхэмптон» выложил за 18-летнего форварда рекордные для себя 35 миллионов фунтов. Меньше месяца назад Силва дебютировал в основном составе «Вулвс» и за 10 дней до Нового года впервые отличился, забив с пенальти в ворота «Бернли».

Доминик Собослаи («Лейпциг»)

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Собослаи — главная надежда всего венгерского футбола и новый продукт системы «Ред Булл», повторяющий путь Эрлинга Холанда. Если вы фанат австрийского футбола, то могли слышать о креативном полузащитнике и раньше, но даже его дебютный гол в Лиге чемпионов не стал резонансным, поскольку забит был в матче с «Генком», а афишу «Зальцбург» — «Генк» громкой не назовешь.

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А вот за 2020 год Собослаи окончательно дорос до статуса главной звезды чемпионата Австрии (был признан его лучшим игроком по итогам сезона) и получил повышение внутри корпорации — за 20 миллионов евро его перекупил «Лейпциг». Уже в январе самый дорогой футболист в истории Венгрии должен дебютировать за новую команду в Бундеслиге.

Педри («Барселона»)

Источник: AP 2020

Если можно говорить о каком-то позитивном наследии Кике Сетьена для «Барселоны», то оно выражается в 18-летнем атакующем полузащитнике Педри. Педри — воспитанник «Лас-Пальмаса». И хотя он оказался в молодежной академии канарского клуба уже после того, как Сетьен его покинул, основы были заложены именно этим специалистом. В «Барсу» молодой игрок попал на четыре месяца раньше, чем Сетьен, вместе они проработали вплоть до августа прошлого года.

Широкая публика познакомилась с Педри уже при Кумане, когда в конце сентября юниор дебютировал в матче чемпионата Испании. Футболист стремительно прогрессировал и вскоре отличился — сперва в Лиге чемпионов в матче против «Ференцвароша», а затем и в чемпионате в игре против «Бетиса».

Эдуардо Камавинга («Ренн»)

Источник: AP 2020

В апреле 2019-го полузащитник Эдуардо Камавинга стал самым молодым футболистом в истории «Ренна», выходившим на поле в официальной встрече, — ему тогда было всего 16 лет. Поклонники французского чемпионата запомнили перспективного паренька после его выдающейся игры против «ПСЖ», когда 17-летнего Камавингу признали лучшим игроком матча. Еще большую известность полузащитник ангольского происхождения получил после лигочемпионской кампании «Ренна».

Камавингу называют новым Полем Погба, и он один из немногих в нашем списке, кто играет не в топ-клубе, так что уже в ближайшем будущем стоит ожидать его перехода в какой-нибудь европейской гранд.

Сержиньо Дест («Барселона»)

Источник: Reuters

После ухода Дани Алвеса «Барселона» несколько лет не могла найти однозначный ответ на позиции правого защитника. Помогли давние связи с голландским футболом и «Аяксом». В сентябре 2019-го за взрослую команду амстердамского клуба дебютировал воспитанник Сержиньо Дест.

Уже в 2020 году Дест получил индивидуальную награду «Талант года», что высоко ценится, когда ты играешь в битком набитой талантами команде. Переход защитника в «Барсу» был предопределен после назначения Роналда Кумана главным тренером каталонского гранда. «Барселона» приобрела Сержиньо за 21 миллион евро, и новичок довольно быстро сделался игроком основного состава.

Джованни Рейна («Боруссия Д»)

Источник: Reuters

В европейский футбол приходит все больше американских талантов. Упомянутый нами выше Сержиньо Дест выступает за сборную США благодаря гражданству отца, а вот родившегося в Англии Джованни Рейну можно полноправно назвать воспитанником лиги МЛС. В 2019-м «Боруссия» выкупила его из клуба «Нью-Йорк Сити». В Бундеслиге Рейна по рекордам соперничал с другим американцем — Кристианом Пулишичем. Дебютировал Джованни раньше соотечественника (в 17 лет и 66 дней), но вот забил первый мяч позже.

Сейчас 18-летнего атакующего полузащитника можно назвать игроком основы Дортмунда, а по итогам 2020-го он был назван лучшим молодым игроком в США.

Сандро Тонали («Милан»)

Источник: AP 2020

Поклонников итальянского футбола этой фамилией не удивишь, но далеко не все смотрят матчи «Брешии». Тонали называют наследником Андреа Пирло, ведь он начинал в том же клубе, что и нынешний главный тренер «Ювентуса», играет на позиции реджисты (оттянутого плеймейкера) и обладает похожими игровыми качествами.

Первый гол в Серии А Тонали забил в октябре 2019-го, а через 11 месяцев был арендован «Миланом». Если вы смотрите игры «Милана» только из-за Златана Ибрагимовича, обратите внимание на 20-летнего парня под восьмым номером — за ним будущее итальянского футбола.

Митчел Баккер («ПСЖ»)

Источник: AP 2020

Еще один воспитанник «Аякса» в нашем списке. Левый защитник Митчел Баккер перешел в «ПСЖ» как свободный агент в июле 2019-го, но дебютировал за команду лишь в конце января 2020-го. Сначала Томас Тухель выпускал молодого игрока только в кубковых поединках, но постепенно стал подпускать и к матчам чемпионата. Три месяца назад Баккер дебютировал в Лиге чемпионов в игре против «Манчестер Юнайтед».

По итогам года Баккер вошел в шорт-лист номинантов на звание Golden Boy, куда также попали еще два его одноклубника.

Джуд Беллингхэм («Боруссия Д»)

Источник: Reuters

Англичане, развивающиеся в клубах Бундеслиги, — новый тренд. По стопам Джейдона Санчо пошел воспитанник «Бирмингема» Джуд Беллингхэм. До переезда в Германию Беллингхэм успел стать настоящей звездой Чемпионшипа, где по итогам предыдущего сезона получил сразу несколько престижных индивидуальных наград, включая премию лучшему молодому футболисту.

Любопытно, что в январе прошлого года «Бирмингем» отказал в трансфере «Манчестер Юнайтед», а чуть позже и сам игрок сделал выбор в пользу «Боруссии», посчитав, что там у него будет больше возможностей для прогресса. Сумма трансфера составила около 25 миллионов фунтов. Осенью Беллингхэм побил несколько рекордов: отобрал у Рейны звание самого молодого бомбардира «Боруссии» в Кубке Германии, а у Фила Фодена отнял титул самого молодого англичанина, выходившего на матч Лиги чемпионов в основном составе.

Райан Гравенберх («Аякс»)

Источник: AP 2020

Закрывает наш список, конечно же, воспитанник «Аякса», который пока не перешел в клуб с большими деньгами. Дебютировал полузащитник за взрослую команду еще в 2018-м в 16 лет и 130 дней, побив рекорд Кларенса Зеедорфа, но, в отличие от других героев материала, он не стал сразу же игроком основы.

В этом смысле прорывным явился именно 2020 год. С осени Гравенберх регулярно попадал в состав, оформил четыре голевых передачи в чемпионате Нидерландов, а в ноябре был вызван во взрослую национальную команду своей страны. Приготовьтесь видеть эту фамилию в подборках о трансферных слухах.

Станислав Рынкевич

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