Льва Яшина перестали считать лучшим вратарем в истории футбола

Традиционно в рейтинге вратарей первую строчку занимал советский футболист Лев Яшин. Теперь он опустился на вторую строчку.

Издание провело опрос среди 18 вратарей из 18 стран, предложив выбрать лучшего голкипера, и семеро из них отдали голоса за Буффона. За Яшина проголосовало пятеро. Известно, что за Буффона высказался и россиянин Вячеслав Малафеев.

Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Голкипер известен по выступлениям за московское «Динамо» и сборную СССР. Вместе с клубом Яшин пять раз становился чемпионом страны. В составе национальной команды вратарь провел 74 матча, выиграл Олимпиаду-1956, чемпионат Европы-1960 и завоевал серебряные медали континентального первенства 1964 года.

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