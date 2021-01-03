Как звезды спорта встретили 2021-й?

Прошедший 2020 год был наполнен трудностями и переживаниями для всего мира. Праздник, что многие ожидали, большинство отмечали дома в кругу семьи, а некоторые даже вдали от неё. COVID-19 вынудил отказаться от массовых гуляний и поездок за границу, но научил ценить близких и время, проведённое с ними. Показываем, как встретили 2021-й год звёзды спорта.