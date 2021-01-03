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11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Как звезды спорта встретили 2021-й?

Шарапова — в жаркой Калифорнии, Неймар — в борьбе с прокуратурой, Роналду — рядом с самыми близкими.

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Прошедший 2020 год был наполнен трудностями и переживаниями для всего мира. Праздник, что многие ожидали, большинство отмечали дома в кругу семьи, а некоторые даже вдали от неё. COVID-19 вынудил отказаться от массовых гуляний и поездок за границу, но научил ценить близких и время, проведённое с ними. Показываем, как встретили 2021-й год звёзды спорта.

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