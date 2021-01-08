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11:26 (мск), источник: ТАСС

Бывший президент ФИФА Блаттер попал в больницу

ТАСС, 8 января. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

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Источник: Reuters

По информации газеты, состояние 84-летнего Блаттера оценивается как тяжелое, однако опасности для жизни нет. Конкретная причина госпитализации не сообщается. По словам дочери, состояние бывшего президента ФИФА с каждым днем улучшается, но ему требуется отдых.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет.

В июне 2020 года Блаттер стал подозреваемым по делу о нецелевой трате $1 млн из фонда ФИФА. В декабре ФИФА обратилась в прокуратуру Цюриха с просьбой возбудить уголовное дело против Блаттера в связи с финансированием убыточного музея мирового футбола.

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