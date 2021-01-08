«Боруссия» хочет купить Азмуна, Серхио Рамос может перейти в «Ливерпуль». Трансферы и слухи дня
Главное к этому часу.
Главное к этому часу.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии», сообщает tuttomercatoweb.com. По данным источника, клуб из
За «Зенит» Азмун выступает с 2019 года, провел в составе
«Арсенал» в зимнее трансферное окно могут покинуть до шести футболистов. Об этом сообщает издание «Тульские новости». По данным источника, клуб намерен отдать в аренду защитника Кирилла Комбарова, полузащитников Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а также нападающего Романа Минаева.
Также рассматривается вариант с арендой хавбеков Сергея Ткачева и Игоря Горбатенко, однако такое развитие событий менее вероятно.
Ранее «Арсенал» покинул арендованный Мохаммед Кадири. Игрок досрочно вернулся в киевское «Динамо».
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал последние трансферные новости о его команде.
«Работа по трансферам уже ведется, но сказать пока ничего не могу. Когда она закончится и мы увидим перед собой контракты игроков, тогда будем говорить. А то сейчас скажем, что договорились с игроком, а он в другой команде окажется. Такое мы уже проходили. Какие позиции хотим усилить? Если будет игрок сильнее, чем тот, что есть у нас, то любую.
Артем Максименко? Я о таком вообще впервые слышу. Олег Баклов — наш игрок, его контракт не закончился. Он поедет на сборы с командой. Пока Олег еще восстанавливается. Скорее всего, первый сбор для него будет восстановительным, а на втором уже начнет работу в общей группе, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.
«Пари Сен-Жермен» заинтересован в приобретении правого защитника «Барселоны» Эмерсона, который на правах аренды выступает за «Бетис». Об этом сообщает Estadio Deportivo.
«Бетис» арендовал 21-летнего бразильца у «Барселоны» летом 2019 года сроком на два года, заплатив за это 6 млн евро. В общей сложности Эмерсон провел за «Бетис» 55 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт защитника с каталонским клубом действует до 2024 года.
«ПСЖ» выставил полузащитника Юлиана Дракслера на трансфер. Об этом сообщает Get French Football News. 27-летнему футболисту осталось провести в Париже шесть месяцев по контракту, но отмечается, что он не хочет уходить из клуба. На следующей неделе состоится встреча спортивного директора «ПСЖ» Леонардо и главного тренера Маурисио Почеттино. Специалисты обсудят трансферное окно и рассмотрят ситуацию с Дракслером.
В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей в чемпионате Франции, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм». По информации La Gazzetta dello Sport, такой сценарий вероятен, если «шпоры» продадут «ПСЖ» хавбека Деле Алли. Новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино ранее работал в «Тоттенхэме», поэтому желает видеть в команде Алли вместе с голкипером Уго Льорисом.
Отмечается, что в «Интере» считают стиль Эриксена неподходящим под футбол Антонио Конте, и клуб готов с ним расстаться в январе.
«Ливерпуль» заинтересован в подписании контракта с центральным защитником «Реала» Серхио Рамосом, сообщает El Chiringuito. Ранее СМИ писали, что на 34-летнего игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Во вторник появилась информация, что испанец готов рассмотреть предложения от других клубов, так как считает, что некоторые люди из руководства не хотят видеть его в «Реале». Контракт футболиста истекает ближайшим летом. Мадридцы готовы предложить ему двухлетний договор с понижением зарплаты на 10% или договор сроком на один год с прежним окладом.