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12:20 (мск), источник: Sport24

«Боруссия» хочет купить Азмуна, Серхио Рамос может перейти в «Ливерпуль». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

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Источник: Sport24

Что в России

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к форварду «Зенита» Азмуну

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии», сообщает tuttomercatoweb.com. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга оценивает трансферную стоимость 26-летнего иранского форварда в 20 млн евро.

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За «Зенит» Азмун выступает с 2019 года, провел в составе сине-бело-голубых 74 матча и забил 41 мяч.

Шесть футболистов могут покинуть «Арсенал»

«Арсенал» в зимнее трансферное окно могут покинуть до шести футболистов. Об этом сообщает издание «Тульские новости». По данным источника, клуб намерен отдать в аренду защитника Кирилла Комбарова, полузащитников Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а также нападающего Романа Минаева.

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Также рассматривается вариант с арендой хавбеков Сергея Ткачева и Игоря Горбатенко, однако такое развитие событий менее вероятно.

Ранее «Арсенал» покинул арендованный Мохаммед Кадири. Игрок досрочно вернулся в киевское «Динамо».

Президент «Урала» рассказал о трансферных планах команды

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал последние трансферные новости о его команде.

«Работа по трансферам уже ведется, но сказать пока ничего не могу. Когда она закончится и мы увидим перед собой контракты игроков, тогда будем говорить. А то сейчас скажем, что договорились с игроком, а он в другой команде окажется. Такое мы уже проходили. Какие позиции хотим усилить? Если будет игрок сильнее, чем тот, что есть у нас, то любую.

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Артем Максименко? Я о таком вообще впервые слышу. Олег Баклов — наш игрок, его контракт не закончился. Он поедет на сборы с командой. Пока Олег еще восстанавливается. Скорее всего, первый сбор для него будет восстановительным, а на втором уже начнет работу в общей группе, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

Что в Европе

«ПСЖ» заинтересовался защитником «Барселоны» Эмерсоном

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в приобретении правого защитника «Барселоны» Эмерсона, который на правах аренды выступает за «Бетис». Об этом сообщает Estadio Deportivo.

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«Бетис» арендовал 21-летнего бразильца у «Барселоны» летом 2019 года сроком на два года, заплатив за это 6 млн евро. В общей сложности Эмерсон провел за «Бетис» 55 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт защитника с каталонским клубом действует до 2024 года.

«ПСЖ» выставил на трансфер Дракслера

«ПСЖ» выставил полузащитника Юлиана Дракслера на трансфер. Об этом сообщает Get French Football News. 27-летнему футболисту осталось провести в Париже шесть месяцев по контракту, но отмечается, что он не хочет уходить из клуба. На следующей неделе состоится встреча спортивного директора «ПСЖ» Леонардо и главного тренера Маурисио Почеттино. Специалисты обсудят трансферное окно и рассмотрят ситуацию с Дракслером.

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В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей в чемпионате Франции, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм», если лондонский клуб продаст Алли «ПСЖ»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм». По информации La Gazzetta dello Sport, такой сценарий вероятен, если «шпоры» продадут «ПСЖ» хавбека Деле Алли. Новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино ранее работал в «Тоттенхэме», поэтому желает видеть в команде Алли вместе с голкипером Уго Льорисом.

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Отмечается, что в «Интере» считают стиль Эриксена неподходящим под футбол Антонио Конте, и клуб готов с ним расстаться в январе.

Серхио Рамос может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» заинтересован в подписании контракта с центральным защитником «Реала» Серхио Рамосом, сообщает El Chiringuito. Ранее СМИ писали, что на 34-летнего игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

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Во вторник появилась информация, что испанец готов рассмотреть предложения от других клубов, так как считает, что некоторые люди из руководства не хотят видеть его в «Реале». Контракт футболиста истекает ближайшим летом. Мадридцы готовы предложить ему двухлетний договор с понижением зарплаты на 10% или договор сроком на один год с прежним окладом.

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