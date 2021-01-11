Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Бетис
Футбол. Зарубежный
10.01
Фиорентина
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
10.01
Ювентус
Сассуоло
31
Футбол. Зарубежный
10.01
Вальядолид
Валенсия
01
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
12:40 (мск), источник: ТАСС

Японский футболист Миура продлил контракт в возрасте 53 лет

ТАСС, 11 января. Японский нападающий Кадзуёси Миура, ранее удерживавший рекорд в качестве самого возрастного профессионального футболиста, заключил новый контракт с клубом «Иокогама». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Наверх
Источник: AFP 2020

Контракт с 53-летним футболистом рассчитан на сезон-2021. В прошлом сезоне он провел четыре матча, не отметившись забитыми мячами.

«В прошлом сезоне из-за влияния нового коронавируса мир оказался в сложной ситуации, но благодаря разным людям мы снова рады возможности играть в футбол, — сказал Миура. — Это был сезон, которого мне лично не хватало, но мои стремления и страсть к футболу только растут. В этом сезоне я сыграю больше игр и внесу свой вклад в победу команды».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Миура считался самым возрастным игроком в истории футбола. На данный момент рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который вышел на поле в двух матчах среди профессионалов в возрасте 74 лет.

Миура вошел в историю в марте 2017 года, выйдя на поле в матче против «Нагасаки» в возрасте 50 лет и 7 дней. Он побил рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза (50 лет и 5 дней), который продержался более полувека. В том же месяце японский форвард стал самым возрастным игроком в истории, забившим мяч на профессиональном уровне.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Наши победы в спорте, которые вы могли упустить за праздники
Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Рекордные трансферные окна РПЛ. Клубы закупались на 284 млн евро
Скандал в КХЛ: арбитры пропустили шесть удалений в одном матче
Президент UFC постарается уговорить Хабиба возобновить карьеру
Крутую спортивную куртку Xiaomi продают по минимальной цене
Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь