Японский футболист Миура продлил контракт в возрасте 53 лет

Контракт с 53-летним футболистом рассчитан на сезон-2021. В прошлом сезоне он провел четыре матча, не отметившись забитыми мячами.

«В прошлом сезоне из-за влияния нового коронавируса мир оказался в сложной ситуации, но благодаря разным людям мы снова рады возможности играть в футбол, — сказал Миура. — Это был сезон, которого мне лично не хватало, но мои стремления и страсть к футболу только растут. В этом сезоне я сыграю больше игр и внесу свой вклад в победу команды».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--40b298c23d2397927c8c" data-vnd="40b298c23d2397927c8c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=40b298c23d2397927c8c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Миура считался самым возрастным игроком в истории футбола. На данный момент рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который вышел на поле в двух матчах среди профессионалов в возрасте 74 лет.