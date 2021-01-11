Японский футболист Миура продлил контракт в возрасте 53 лет

Контракт с 53-летним футболистом рассчитан на сезон-2021. В прошлом сезоне он провел четыре матча, не отметившись забитыми мячами.
«В прошлом сезоне из-за влияния нового коронавируса мир оказался в сложной ситуации, но благодаря разным людям мы снова рады возможности играть в футбол, — сказал Миура. — Это был сезон, которого мне лично не хватало, но мои стремления и страсть к футболу только растут. В этом сезоне я сыграю больше игр и внесу свой вклад в победу команды».
Ранее Миура считался самым возрастным игроком в истории футбола. На данный момент рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который вышел на поле в двух матчах среди профессионалов в возрасте 74 лет.
Миура вошел в историю в марте 2017 года, выйдя на поле в матче против «Нагасаки» в возрасте 50 лет и 7 дней. Он побил рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза (50 лет и 5 дней), который продержался более полувека. В том же месяце японский форвард стал самым возрастным игроком в истории, забившим мяч на профессиональном уровне.