Александр Глеб выдал замуж прекрасную Анастасию — девушка выбрала белорусского футболиста

Александр Глеб даже после завершения карьеры остается одним из самых популярных спортсменов в стране. Когда в жизни последнего белорусского футболиста, выступавшего за большие клубы, появилась новая любовь, в светской хронике стала все чаще появляться милая падчерица Глеба Анастасия Губаревич. Плеймейкер называл красавицу дочерью, та, в свою очередь, тепло приняла игрока. Так девушка в 2018 году отреагировала на проигрыш в финале конкурса «Мисс Беларусь»:



— Наверное, это был не мой день! Я понимала, что моя персона будет вызывать пристальное внимание у всех, так как у меня особенный и легендарный, мною очень любимый отчим, который для меня как папа! Поэтому в душе я надеялась на победу, но понимала, что мне ее не дадут. Считала, что этот факт мне помешает, но не ожидала, что настолько сильно! Падчерица Глеба не завоевала ни один титул! Но ничего! Я получаю столько теплых слов поддержки в свой адрес, от которых слезы сами льются из глаз! И вот это для меня самое ценное!