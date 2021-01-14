Дюков вошел в окончательный список кандидатов в исполком УЕФА

Всего на включение в исполком претендуют девять кандидатов: Мехди Байат, Збигнев Бонек, Александр Дюков, Дэвид Гилл, Габриэле Гравина, Райнер Кох, Карл-Эрик Нильссон, Юст Шпе, Сервет Ярдымджы. В исполком будут выбраны восемь человек, каждый на четырехлетний срок.

Также стали известны кандидаты на должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), которая зарезервирована для четырех футбольных ассоциаций Великобритании: Дэвид Мартин, Майкл Малрэни, Киран О'Коннор. Вице-президент будет избран на два года.

Председатель правления компании «Газпром нефть» Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год он был президентом «Зенита». С 2017 года до назначения в РФС возглавлял совет директоров «Зенита».