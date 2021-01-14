Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
13.01
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
15.01
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
15.01
Монпелье
Монако
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
16:41 (мск), источник: ТАСС

Дюков вошел в окончательный список кандидатов в исполком УЕФА

ТАСС, 14 января. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков вошел в окончательный список кандидатов на включение в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Всего на включение в исполком претендуют девять кандидатов: Мехди Байат, Збигнев Бонек, Александр Дюков, Дэвид Гилл, Габриэле Гравина, Райнер Кох, Карл-Эрик Нильссон, Юст Шпе, Сервет Ярдымджы. В исполком будут выбраны восемь человек, каждый на четырехлетний срок.

Также стали известны кандидаты на должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), которая зарезервирована для четырех футбольных ассоциаций Великобритании: Дэвид Мартин, Майкл Малрэни, Киран О'Коннор. Вице-президент будет избран на два года.

Председатель правления компании «Газпром нефть» Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год он был президентом «Зенита». С 2017 года до назначения в РФС возглавлял совет директоров «Зенита».

Выборы пройдут на 45-м конгрессе УЕФА, который состоится 20 апреля в Швейцарии. В нынешний состав исполкома УЕФА входит Алексей Сорокин как член совета Международной федерации футбола (ФИФА).

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
В «Юве» отреагировали на информацию об интересе к Шомуродову
Макгрегор назвал Нурмагомедова жирным слоном
Секс-символ мирового биатлона вернулась на подиум в Оберхофе
Российский новичок НХЛ повторил достижение 21-летней давности
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке Кубка IBU
«Плющенко нужен пиар». Тарасова о его конфликте с хореографом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь