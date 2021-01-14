Футболистка сборной Казахстана подписала контракт с российским клубом
О соглашении объявлено официально.
О соглашении объявлено официально.
ФК «Енисей» подписал контракт с полузащитницей сборной Казахстана по футболу Аидой Гайстеновой, сообщается на сайте клуба. Соглашение рассчитано на два года.
В 2018 году футболистка уже играла в этой красноярской команде.
На профессиональном уровне Гастейнова выступает с 2017 года. Начинала она в «СШВСМ-Барыс». Также представляла в Казахстане «Окжетпес» и «Астану». Является серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана, обладательницей Кубка Казахстана.
Выступала за пермский клуб «Звезда-2005», в составе которого стала обладателем Кубка России 2019 года. В прошлом сезоне выступала за питерский «Зенит».