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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистка сборной Казахстана подписала контракт с российским клубом

О соглашении объявлено официально.

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ФК «Енисей» подписал контракт с полузащитницей сборной Казахстана по футболу Аидой Гайстеновой, сообщается на сайте клуба. Соглашение рассчитано на два года.

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В 2018 году футболистка уже играла в этой красноярской команде.

На профессиональном уровне Гастейнова выступает с 2017 года. Начинала она в «СШВСМ-Барыс». Также представляла в Казахстане «Окжетпес» и «Астану». Является серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана, обладательницей Кубка Казахстана.

Выступала за пермский клуб «Звезда-2005», в составе которого стала обладателем Кубка России 2019 года. В прошлом сезоне выступала за питерский «Зенит».

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