Бывший футболист сборной Казахстана возглавил российский клуб

Экс-полузащитник сборной Казахстана по футболу Анатолий Богданов принял санкт-петербургское «Динамо», сообщает KazFootball.kz.

Команда Казахстан

ФК «Динамо» был основан в 1922 году, однако в июне 2018 года клуб был расформирован, а на его основе был создан «Сочи», в котором сейчас выступает молодой казахстанец Акмаль Бахтияров.

В апреле 2019-го «Динамо» был воссоздан на базе расформированного любительского футбольного клуба «ЛАЗ». В текущем сезоне команда выступает в чемпионате Санкт-Петербурга.

39-летний Богданов родился в России, но большую часть игровой карьеры провел в Казахстане. Выступал за «Окжетпес», «Тобол», «Восток», «Шахтер» и «Актобе», с которым в 2005 году стал чемпионом страны.

Всего в казахстанской премьер-лиге сыграл 315 матчей, забил 17 голов. Входит в топ-50 игроков по проведенным матчам в высшем дивизионе Казахстана.