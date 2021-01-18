Бывший футболист сборной Казахстана возглавил российский клуб
Он входит в топ-50 игроков по матчам в высшем дивизионе страны.
Он входит в топ-50 игроков по матчам в высшем дивизионе страны.
ФК «Динамо» был основан в 1922 году, однако в июне 2018 года клуб был расформирован, а на его основе был создан «Сочи», в котором сейчас выступает молодой казахстанец Акмаль Бахтияров.
В апреле 2019-го «Динамо» был воссоздан на базе расформированного любительского футбольного клуба «ЛАЗ». В текущем сезоне команда выступает в чемпионате
39-летний Богданов родился в России, но большую часть игровой карьеры провел в Казахстане. Выступал за «Окжетпес», «Тобол», «Восток», «Шахтер» и «Актобе», с которым в 2005 году стал чемпионом страны.
Всего в казахстанской
С 2012 по 2015 годы выступал за сборную Казахстана, в общей сложности отыграл 14 матчей.