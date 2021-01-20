«Норникель» и РФС заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию детско-юношеского футбола, в том числе реализацию программы поиска талантов в регионах, а также проведение ежегодного селекционного смотр-фестиваля «Наша смена» для молодых спортсменов из разных регионов при участии тренерского штаба молодежной сборной. Для поддержки лучших детских тренеров РФС совместно с «Норникелем» учредит общероссийский ежегодный грант. Кроме того, в Московской области будет организована серия семейных футбольных фестивалей «Наши парни» с возможностью просмотра прямых трансляций матчей cборной России с использованием современных мультимедийных технологий.

«Мы рады, что в нашу команду вернулся такой большой и сильный партнер, как “Норникель”, — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. — РФС уделяет огромное внимание детско-юношескому футболу, и появление партнера программ развития РФС позволит существенно улучшить качество подготовки молодых футболистов и создать фундамент для долгосрочного развития нашего футбола».

«Работа на будущее, поиск и развитие молодых талантов — один из важнейших векторов социальной политики компании, — сообщила старший вице-президент “Норникеля” Лариса Зелькова. — Именно поэтому ключевым направлением сотрудничества с РФС станет реализация программы “Наша смена”, направленной на создание системы поиска и подготовки молодых талантов из разных уголков России. Мы уверены, что звезды настоящего помогут российскому футболу обрести новых звезд будущего. Это долгая и кропотливая работа, которую нам невероятно интересно вести вместе с РФС».