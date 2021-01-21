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16:09 (мск), источник: ТАСС

ФИФА выступила против создания Европейской премьер-лиги

ТАСС, 21 января. Международная федерация футбола (ФИФА) не признает создание Европейской премьер-лиги, что не позволит участвующим в турнире командам выступать на международных соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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С соответствующим заявлением также выступили Союз европейских футбольных ассоциаций, Азиатская конфедерация футбола, Африканская конфедерация футбола, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Южноамериканская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Океании.

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«Ввиду недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми клубами ФИФА и шесть конфедераций хотят еще раз повторить и подчеркнуть, что подобное соревнование не будет признано ни ФИФА, ни любой конфедерацией, — говорится в заявлении. — Как следствие, любой клуб или игрок, участвующие в турнире, не будут допущены к выступлению в любом соревновании, организованном ФИФА или конфедерациями».

«Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны компетентным органом соответствующего уровня: ФИФА — на мировом уровне и конфедерациями — на континентальном. Поэтому конфедерации признают клубный чемпионат мира в его нынешнем формате как единственное глобальное клубное соревнование, в то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, единственными клубными континентальными соревнованиями», — подчеркивается в заявлении.

Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название «Европейская премьер-лига».

Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года, победитель будет определяться в играх плей-офф.

По последним сообщениям в СМИ, ряд глав ведущих клубов Европы уже обсудили возможность организации турнира. Переговоры провели президенты испанского «Реала» Флорентино Перес и итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли. Председатель правления германской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не намерен участвовать в Европейской премьер-лиге.

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