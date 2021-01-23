Клубы MLS заинтересованы в покупке Фалькао

Подписать Фалькао хочет «Нэшвилл», которым руководит английский тренер Гэри Смит. Сообщалось и об интересе к колумбийцу со стороны «Портленд Тимберс».

По словам президента турецкого клуба Мустафы Дженгиза, у «Галатасарая» есть несколько предложений по Фалькао, и стамбульцы готовы отпустить футболиста, если он примет одно из них.