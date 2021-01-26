Ростовский губернатор считает правильным присвоить имя Понедельника стадиону «Олимп-2»

Ранее Федерация футбола Ростовской области обратилась к главе региона с предложением присвоить имя Понедельника стадиону «Ростов-Арена».

«Я думаю, что спортивный объект должен носить имя футболиста, если он на нем играл. Это стадион “Олимп-2”, — сказал Голубев. — Мы сейчас занимаемся его реконструкцией, приведем его в порядок. Этот стадион никуда не уйдет, он будет всегда для футбола».

«Там стоит бюст Понедельника, он присутствовал при его открытии. На этом стадионе он забивал голы, его по-прежнему любят люди, мы сделаем так, чтобы стадион выглядел нормально, и имя Понедельника навсегда останется в Ростове», — добавил губернатор.

Понедельник в составе сборной СССР стал победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. В финальном матче против команды Югославии (2:1) он забил победный гол в дополнительное время.