Ростовский губернатор считает правильным присвоить имя Понедельника стадиону «Олимп-2»

Ранее Федерация футбола Ростовской области обратилась к главе региона с предложением присвоить имя Понедельника стадиону «Ростов-Арена».
«Я думаю, что спортивный объект должен носить имя футболиста, если он на нем играл. Это стадион “Олимп-2”, — сказал Голубев. — Мы сейчас занимаемся его реконструкцией, приведем его в порядок. Этот стадион никуда не уйдет, он будет всегда для футбола».
«Там стоит бюст Понедельника, он присутствовал при его открытии. На этом стадионе он забивал голы, его
Понедельник в составе сборной СССР стал победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. В финальном матче против команды Югославии (2:1) он забил победный гол в дополнительное время.
На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА. Также в составе сборной СССР Понедельник стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду он провел 29 матчей, в которых забил 20 голов. Понедельник скончался 6 декабря 2020 года в возрасте 83 лет.