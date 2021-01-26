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16:32 (мск), источник: ТАСС

Ростовский губернатор считает правильным присвоить имя Понедельника стадиону «Олимп-2»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что будет правильнее присвоить имя чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника стадиону «Олимп-2», а не «Ростов-Арене». Такое мнение глава региона высказал на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Федерация футбола Ростовской области обратилась к главе региона с предложением присвоить имя Понедельника стадиону «Ростов-Арена».

«Я думаю, что спортивный объект должен носить имя футболиста, если он на нем играл. Это стадион “Олимп-2”, — сказал Голубев. — Мы сейчас занимаемся его реконструкцией, приведем его в порядок. Этот стадион никуда не уйдет, он будет всегда для футбола».

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«Там стоит бюст Понедельника, он присутствовал при его открытии. На этом стадионе он забивал голы, его по-прежнему любят люди, мы сделаем так, чтобы стадион выглядел нормально, и имя Понедельника навсегда останется в Ростове», — добавил губернатор.

Понедельник в составе сборной СССР стал победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. В финальном матче против команды Югославии (2:1) он забил победный гол в дополнительное время.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА. Также в составе сборной СССР Понедельник стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду он провел 29 матчей, в которых забил 20 голов. Понедельник скончался 6 декабря 2020 года в возрасте 83 лет.

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