«Большой пятерке» заморозило расходы

Пандемия коронавируса и нанесенный ею ущерб футбольной отрасли превратили нынешнюю зимнюю трансферную кампанию в удивительно экономную по недавним меркам. За пять дней до закрытия окна сумма денег, потраченных на новичков клубами «большой пятерки», не дотягивала до €150 млн, то есть до показателя, в концовке прошлого десятилетия характерного скорее для одной отдельно взятой ее лиги, и то не самой богатой, а по-настоящему громких сделок до сих пор не было совершено ни одной.

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Это зимнее трансферное окно, кажется, жутко осложнило жизнь медиаресурсам, представляющим страны «большой пятерки» — Англию, Испанию, Германию, Италию и Францию. В том смысле, что дарит слишком мало информационных поводов хоть что-то рассказать о творящемся в его рамках. Оно открылось еще в начале января, а вчера, за пять дней до закрытия, которое произойдет вечером в понедельник, Sky Sports вместо анализа состоявшихся покупок привел список из полудюжины фамилий известных игроков вроде Джесси Лингарда, Кристиана Эриксена, Деле Алли, чьи переходы — в английские клубы или из английских — вроде бы готовились: вдруг еще успеют? Впрочем, авторы списка оговаривались, что успеть сложно. А комментирующий трансферную кампанию тренер «Ньюкасла» Стив Брюс, описывая ее, употреблял слово «тихая», как и многие другие эксперты.

Градус «тишины» легко измерить цифрами.

По данным Transfermarkt, по состоянию на среду январские траты клубов элитных дивизионов «большой пятерки» на новичков составляли €143,5 млн. Это не просто мало, это мизерная сумма по недавним меркам.

В январе 2018 года зимние расходы «большой пятерки» немного превысили €1 млрд, в январе 2019-го снизились до €623,9 млн, что считалось серьезным проседанием, в январе 2020-го вновь скакнули вверх — €931,8 млн. Год назад даже у пятой в плане щедрости Франции они зашкалили за €120 млн. У всех остальных они перепрыгнули 150-миллионную отметку, у традиционно наиболее активной на рынке Англии подобрались вплотную к 250-миллионной, что, впрочем, никого не удивило: в 2018 году ее представители вложили в новобранцев свыше €500 млн.

Их нынешние вложения на фоне прежних выглядят просто крохами: €50,5 млн — это после «инфляционного» роста цен трехлетней давности, связанного в том числе с грандиозными контрактами премьер-лиги, объединяющей английские клубы, цена одного очень хорошего игрока. Англия, однако, вновь уверенно лидирует по тратам. У конкурентов они гораздо ниже: у Германии — €34,7 млн, Франции — €20 млн, Испании с ее «Реалом» и «Барселоной» — €19,8 млн, Италии — €18,6 млн.

Штрих в картину — шорт-лист дорогих трансферов. На данный момент на верхушке — тот, что совершил клуб из страны, в «большую пятерку» не входящей: голландский «Аякс» купил у «Вест-Хэма» форварда Себастьена Халлера за €22,5 млн. За Халлером располагается бывший футболист «Аталанты» Амад Диалло, который обошелся «Манчестер Юнайтед» в €21 млн. €20 млн — цена Доминика Собослаи и Крепина Диатта, приобретенных «Лейпцигом» и «Монако» у «Зальцбурга» и «Брюгге». Вот и все более или менее крупные трансферы. Показательно, что тот, что устроил «Спартак», продавший «Фиорентине» Александра Кокорина приблизительно за такую сумму, которую инвестировали в новичков в январе все команды Российской премьер-лиги (РПЛ), вместе взятые, все еще держится в топ-двадцатке, хотя цена в €4,5 млн только что казалась такой, с которой не попадешь и в сотню даже зимой, когда активность ниже, чем летом.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл

Дефицит в этих сделках и звучных имен. Звучнее всех — имя немецкого ветерана Месута Озила. Из «Арсенала» в турецкий «Фенербахче» он ушел бесплатно, в статусе свободного агента (клуб специально договаривался о досрочном разрыве контракта). А на замену Озилу лондонцы взяли принадлежащего «Реалу» перспективного Мартина Эдегора — в аренду, без трансферной компенсации. И едва ли в ближайшие дни случится какой-то невероятный прорыв, заставляющий кардинально пересмотреть оценки кампании.

Объяснение феномену лежит на поверхности. Изменения в стилистике поведения клубов на рынке резали глаз еще в период действия предыдущего окна.

Летом 2019 года пять сильнейших лиг потратили на покупку игроков €5,54 млрд, летом 2020-го — €3,28 млрд. Разница — примерно на 40%.

И это были 40%, срезанные пандемией коронавируса и сопутствующим ей падением доходов. А накануне Deloitte, опубликовав свою очередную Money League, зафиксировал, что доходы 20 самых богатых клубов в минувшем сезоне на €1,1 млрд меньше, чем в позапрошлом, «докоронавирусном». А в сезоне текущем ведь их доходная часть продолжает страдать, кажется, ничуть не меньше.