«Большой пятерке» заморозило расходы
Очередная трансферная кампания будет рекордно тихой.
Очередная трансферная кампания будет рекордно тихой.
Пандемия коронавируса и нанесенный ею ущерб футбольной отрасли превратили нынешнюю зимнюю трансферную кампанию в удивительно экономную по недавним меркам. За пять дней до закрытия окна сумма денег, потраченных на новичков клубами «большой пятерки», не дотягивала до €150 млн, то есть до показателя, в концовке прошлого десятилетия характерного скорее для одной отдельно взятой ее лиги, и то не самой богатой, а
Это зимнее трансферное окно, кажется, жутко осложнило жизнь медиаресурсам, представляющим страны «большой пятерки» — Англию, Испанию, Германию, Италию и Францию. В том смысле, что дарит слишком мало информационных поводов хоть
Градус «тишины» легко измерить цифрами.
В январе 2018 года зимние расходы «большой пятерки» немного превысили €1 млрд, в январе 2019-го снизились до €623,9 млн, что считалось серьезным проседанием, в январе 2020-го вновь скакнули вверх — €931,8 млн. Год назад даже у пятой в плане щедрости Франции они зашкалили за €120 млн. У всех остальных они перепрыгнули 150-миллионную отметку, у традиционно наиболее активной на рынке Англии подобрались вплотную к 250-миллионной, что, впрочем, никого не удивило: в 2018 году ее представители вложили в новобранцев свыше €500 млн.
Их нынешние вложения на фоне прежних выглядят просто крохами: €50,5 млн — это после «инфляционного» роста цен трехлетней давности, связанного в том числе с грандиозными контрактами
Штрих в картину —
Дефицит в этих сделках и звучных имен. Звучнее всех — имя немецкого ветерана Месута Озила. Из «Арсенала» в турецкий «Фенербахче» он ушел бесплатно, в статусе свободного агента (клуб специально договаривался о досрочном разрыве контракта). А на замену Озилу лондонцы взяли принадлежащего «Реалу» перспективного Мартина Эдегора — в аренду, без трансферной компенсации. И едва ли в ближайшие дни случится
Объяснение феномену лежит на поверхности. Изменения в стилистике поведения клубов на рынке резали глаз еще в период действия предыдущего окна.
И это были 40%, срезанные пандемией коронавируса и сопутствующим ей падением доходов. А накануне Deloitte, опубликовав свою очередную Money League, зафиксировал, что доходы 20 самых богатых клубов в минувшем сезоне на €1,1 млрд меньше, чем в позапрошлом, «докоронавирусном». А в сезоне текущем ведь их доходная часть продолжает страдать, кажется, ничуть не меньше.
Алексей Доспехов