Футболист сел в тюрьму за секс с 14-летней

26-летний хавбек начал отбывать срок. Он был осужден на три с половиной года за связь с 14-летней девочкой. Суд признал его виновным в июне.

В феврале 2020-го после предъявленных игроку обвинений «Брэдфорд Сити» расторг контракт с Робинсоном. Сам инцидент произошел в 2018-м.