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11:42 (мск), источник: ТАСС

Шестнадцатилетнего футболиста «Богемиана» убили в уличной драке

ТАСС, 28 января. Футболист академии ирландского «Богемиана» Джош Данн погиб в уличной драке в Дублине. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Irish Sun.

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Во вторник вечером в Дублине произошла потасовка между двумя компаниями, в результате которой 16-летний Данн получил несколько ножевых ранений. Он был доставлен в больницу, однако врачам спасти жизнь спортсмена не удалось. Дублинская полиция возбудила уголовное дело.

«Все в “Богемиане” опустошены, узнав о смерти Джоша Данна при трагических обстоятельствах, — говорится в сообщении пресс-службы клуба. — Джош был талантливым молодым футболистом. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям».

«Это тяжелое время для бывших одноклубников Джоша. Трудно представить себе потерю такого молодого человека в таких обстоятельствах, — добавляется в сообщении клуба. — Мы призываем игроков или их родителей обращаться за помощью, если они испытывают трудности. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать наших спортсменов, бывших или действующих».

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