Шестнадцатилетнего футболиста «Богемиана» убили в уличной драке
ТАСС, 28 января. Футболист академии ирландского «Богемиана» Джош Данн погиб в уличной драке в Дублине. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Irish Sun.
ТАСС, 28 января. Футболист академии ирландского «Богемиана» Джош Данн погиб в уличной драке в Дублине. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Irish Sun.
Во вторник вечером в Дублине произошла потасовка между двумя компаниями, в результате которой 16-летний Данн получил несколько ножевых ранений. Он был доставлен в больницу, однако врачам спасти жизнь спортсмена не удалось. Дублинская полиция возбудила уголовное дело.
«Все в “Богемиане” опустошены, узнав о смерти Джоша Данна при трагических обстоятельствах, — говорится в сообщении
«Это тяжелое время для бывших одноклубников Джоша. Трудно представить себе потерю такого молодого человека в таких обстоятельствах, — добавляется в сообщении клуба. — Мы призываем игроков или их родителей обращаться за помощью, если они испытывают трудности. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать наших спортсменов, бывших или действующих».