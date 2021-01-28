Шестнадцатилетнего футболиста «Богемиана» убили в уличной драке

Во вторник вечером в Дублине произошла потасовка между двумя компаниями, в результате которой 16-летний Данн получил несколько ножевых ранений. Он был доставлен в больницу, однако врачам спасти жизнь спортсмена не удалось. Дублинская полиция возбудила уголовное дело.

«Все в “Богемиане” опустошены, узнав о смерти Джоша Данна при трагических обстоятельствах, — говорится в сообщении пресс-службы клуба. — Джош был талантливым молодым футболистом. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям».