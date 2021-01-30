Гвардиола возглавил список лучших тренеров в мире. Семин и Бердыев попали в топ-40

Первое место в рейтинге занимает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола (2173 очка). На второй строчке — Диего Симеоне из «Атлетико» (2070), третий — Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» (2068). В топ-40 рейтинга оказались два российских специалиста — Курбан Бердыев (27-е место, 1858) и Юрий Семин (37-е место, 1837). Последним местом работы Бердыева был «Рубин», специалист покинул команду в июне 2019 года. Семин не работает с июля 2020 года, поле того, как «Локомотив» не стал продлевать с ним контракт.