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13:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардиола возглавил список лучших тренеров в мире. Семин и Бердыев попали в топ-40

Аналитический сайт Clubelo составил список лучших действующих тренеров мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Рейтинг основан на алгоритме рейтинга Эло, разработанного американским физиком Арпадом Эло. В список вошли все тренеры, работавшие в последние 4 года.

Первое место в рейтинге занимает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола (2173 очка). На второй строчке — Диего Симеоне из «Атлетико» (2070), третий — Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» (2068). В топ-40 рейтинга оказались два российских специалиста — Курбан Бердыев (27-е место, 1858) и Юрий Семин (37-е место, 1837). Последним местом работы Бердыева был «Рубин», специалист покинул команду в июне 2019 года. Семин не работает с июля 2020 года, поле того, как «Локомотив» не стал продлевать с ним контракт.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак занял 108-е место (1693), Доменико Тедеско из «Спартака» стал 165-м (1634), Леонид Слуцкий из «Рубина» — 190-м (1617). Валерий Карпин из «Ростова» попал на 199-ю строчку (1608), Виктор Гончаренко из ЦСКА — 218-й (1593).

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