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15:24 (мск), источник: ТАСС

Первый в истории розыгрыш Суперкубка России по футболу среди женщин пройдет в начале марта

ТАСС, 1 февраля. Первый в истории розыгрыш Суперкубка России по футболу среди женских команд пройдет в начале марта. Об этом ТАСС сообщил источник в Российском футбольном союзе (РФС).

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«Рассматривается проведение Суперкубка России среди женских команд в начале марта», — сообщил ТАСС источник в РФС. Собеседник агентства отметил, что в матче за Суперкубок России среди женских команд сыграют действующий чемпион страны ЦСКА и обладатель национального кубка «Локомотив».

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В мужском футболе матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. Петербургский «Зенит» становился победителем пять раз, «Локомотив» — трижды, казанский «Рубин» — дважды, московский «Спартак» — один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский «Терек» и «Ростов» не выигрывали трофей.

Сезон-2021 в российском женском футболе откроется матчем за Суперкубок России. Дата старта нового сезона Суперлиги и розыгрыша Кубка России пока не утверждены.

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