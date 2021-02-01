Первый в истории розыгрыш Суперкубка России по футболу среди женщин пройдет в начале марта

«Рассматривается проведение Суперкубка России среди женских команд в начале марта», — сообщил ТАСС источник в РФС. Собеседник агентства отметил, что в матче за Суперкубок России среди женских команд сыграют действующий чемпион страны ЦСКА и обладатель национального кубка «Локомотив».

В мужском футболе матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. Петербургский «Зенит» становился победителем пять раз, «Локомотив» — трижды, казанский «Рубин» — дважды, московский «Спартак» — один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский «Терек» и «Ростов» не выигрывали трофей.