«Сказать, что рынок рухнул, — ничего не сказать. Катастрофа!» Селюк — о зимнем трансферном окне в Европе
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сложностях селекции в условиях пандемии.
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сложностях селекции в условиях пандемии.
Период дозаявок в Европе завершился в ночь с понедельника на вторник.
— Вы сами видите, что очень уж громких трансферов не произошло, — говорит Селюк. — И это легко объяснимо. Я скорее удивлен, что
Большинство клубов в сложной финансовой ситуации. Не в такой, как «Тамбов», но все же. Поэтому и переходов почти нет. Их перенесли на лето в надежде на улучшение ситуации. А то придется ждать и дольше. Я вообще думаю, что к прежним ценам футбольный рынок уже не вернется. Если о Мбаппе говорили, что он подорожал до 400 миллионов, то теперь «ПСЖ» заплаченные за Кильяна 150 миллионов
Экономический аспект — это первое. А второе — ограничения
У меня, например, уже был на руках контракт от израильского клуба для Секу Думбия, игравшего в России за «Тамбов» и «Армавир». Но эта страна закрыла авиасообщение, Секу даже медосмотр не смог пройти. Или Акмаль Бахтияров из «Сочи», у которого появился вариант в сегунде. В Испанию
— В таких условиях продажа Кокорина за приличную сумму особенно удивительна?
— Не верю, что итальянцы дали «Спартаку» деньги за Александра. Мое предположение: те 4,5 миллиона евро, о которых сообщают СМИ, — это перевод
— Верите, что у Кокорина получится в серии А?
— Главное, чтобы он сам верил. Флоренция — хороший город, и до Монако всего 400 километров. «Фиорентина» вообще странноватая команда. Там любят покупать за хорошие деньги сербов, которые потом
куда-топропадают. Посмотрим, как пойдет у Кокорина. В «Спартаке», например, не очень-тополучилось.
И я согласен с Аршавиным, который сказал: странно, что за футболистом, который год был вне игры, выстраивается очередь из ведущих клубов. «Сочи» ему подходили, я об этом сразу сказал: там ты изначально приходишь на роль лидера, конкурентов фактически нет. А в «Спартаке» они есть, и в такой ситуации Саша себя проявить не смог. Получится в Италии, захочет и сможет — честь и хвала.
— А что скажете о переходе Виктора Коваленко из «Шахтера» в «Аталанту»? Есть мнение, что украинец в последнее время начал сдавать.
— Его же взяли дешево — за миллион. В клубе любят ребят с постсоветского пространства — есть еще Малиновский и Миранчук. Что касается уровня, то Виктор выступал за «Шахтер», а это бренд. Сначала ты работаешь на имя, потом имя — на тебя. Практически все футболисты, которые уходят из «горняков», удачно вписываются в новые команды. Поэтому меня трансфер не удивляет. А вот переход Шомуродова в «Дженоа» за 8,5 миллионов евро — да. Этот клуб вечно в долгах. Минусы такие, что потенциальные покупатели контрольного пакета акций никак не могут решиться — слишком все плохо. Как в «Тамбове». И тут такая крупная сделка.
— Свет в конце тоннеля для футбола не видите?
— Пока нет. Вот недавно встретил в столице Каталонии скаута «Барселоны», тот говорит: я как безработный — никуда не полетишь кандидата посмотреть, везде ограничения. Жизнь встала. Раньше приедешь, посидишь с футбольным человеком в кафе, обсудишь дела, он обратит твое внимание на
Надеюсь, что после выборной конференции РФС Дюков сможет улучшить дела в российском футболе. Что лимит надо отменять — это однозначно. Но я бы еще сказал, что необходимо уходить от бюджетного финансирования футбола в сторону частного. Возможно, давать
Константин Алексеев