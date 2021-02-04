Внеочередная выборная конференция Российского футбольного союза пройдет в четверг в Москве

Прием документов с заявками по выдвижению кандидатов на пост президента РФС производился до 28 декабря 2020 года. Единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза является действующий глава организации, председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков. На предыдущих выборах он также был единственным кандидатом, но в 2019 году на должность пытался претендовать бывший министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин. Он не был зарегистрирован в качестве кандидата из-за ошибки при оформлении документов.

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По сравнению с состоявшимися в феврале 2019 года выборами президента РФС поддержка Дюкова со стороны субъектов российского футбола выросла. Два года назад поддержку ему выразили 25 субъектов региональных футбольных организаций, а на предстоящих — 56 организаций — членов РФС.

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За два года при Дюкове РФС запустил программу подготовки резерва «Наша смена», разработал новые методики тренировочного процесса для детей, начал создавать по всей стране систему детских и региональных футбольных центров РФС, в рамках проекта «Футбол в школе» согласовал с Министерством просвещения рабочую программу учебного предмета «Физическая культура» (модуль «футбол») для образовательных организаций. Также был дан старт конкурсу проектов в массовом футболе «Россия — футбольная страна», победители которого получат гранты на дальнейшее развитие. Кроме того, начала работу Академия РФС, в которой проходит подготовка кадров для работы в футболе. На данный момент реализовывается 11 программ по подготовке тренеров, судей и других специалистов в сфере футбола, в дальнейшем их число планируется увеличить до 47 программ.

Кроме того, в конце 2019 года была принята программа развития судейства, благодаря ее реализации за год количество ключевых судейских ошибок сократилось на 45%. В 2020-м была утверждена стратегия развития школьного и студенческого футбола. Также в последние два года больше внимания стало уделяться развитию женского футбола.

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25 кандидатов на 26 мест в исполкоме РФС

Также на внеочередной конференции РФС будет выбран состав руководящего органа организации — исполнительного комитета. В его состав, согласно уставу союза, входят 27 человек — президент РФС и 26 членов исполкома. В конце 2020 года избирательный комитет РФС зарегистрировал 25 кандидатов в состав исполкома РФС для предстоящих в четверг выборов.

Еще одно место в исполкоме РФС должен занять президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Предыдущий глава лиги Игорь Ефремов покинул этот пост 7 декабря, после чего клубы не успели определиться с кандидатом в руководящий орган российского футбола. Выборы президента ФНЛ состоятся 25 февраля, на должность претендуют исполнительный директор лиги Иван Шабанов и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Во время выборов в исполком первым ставится на голосование единый список кандидатов. Если единый список не набирает необходимого количества голосов, то комиссия дополняет этот список иными кандидатами и организует голосование по каждой кандидатуре.

В единый список кандидатов вошли президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, глава Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, три представителя клубов РПЛ, выдвинутые на общем собрании лиги в декабре 2020 года — генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов, президент московского «Динамо» Юрий Соловьев и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

Также в число кандидатов вошли восемь членов межрегиональных объединений, в том числе председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина. Помимо этого, в список были включены первый вице-президент РФС Никита Симонян и глава Московской федерации футбола Сергей Анохин, представители членов РФС Михаил Гершкович, Александр Зотов и Александр Мирзоян.