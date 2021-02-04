Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
3.02
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
3.02
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Зарубежный
3.02
Дижон
Лион
01
Футбол. Зарубежный
3.02
Ланс
Марсель
22
Футбол. Зарубежный
3.02
Монако
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
3.02
ПСЖ
Ним
30
Футбол. Зарубежный
3.02
Сент-Этьен
Нант
11
Футбол. Зарубежный
3.02
Лидс
Эвертон
12
Все события
Фоторепортажи
8Макгрегор проиграл Порье
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
11:42 (мск), источник: ТАСС

Инфантино обратился к Дюкову перед выборами президента РФС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова за совместную работу, обратившись к нему перед выборами на пост президента организации. Об этом говорится в заявлении Инфантино, предоставленном ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Выборы президента РФС пройдут в четверг в рамках внеочередной конференции организации. Дюков является единственным кандидатом на этот пост.

«Дорогой Саша, позволь мне поздравить тебя и поблагодарить за важную работу и прекрасное сотрудничество в течение последних двух лет. Сегодня ты единственный кандидат на пост президента Российского футбольного союза, поэтому уже сейчас я могу пожелать тебе всего наилучшего на период следующего срока полномочий на этом посту, который вскоре начнется, — говорится в сообщении. — Я с нетерпением жду дальнейшей совместной работы с тобой и со всей твоей командой, мои искренние поздравления!».

Инфантино назвал прошлогоднюю ситуацию с пандемией коронавируса беспрецедентным вызовом. «Еще сейчас мы продолжаем бороться с пандемией, но футбол отреагировал на этот вызов, и он развивается дальше в полном единстве и сплочении, что может послужить образцом. Мне хотелось бы еще раз поблагодарить вас за вашу неизменную поддержку и за вашу совместную работу и сотрудничество в эти очень тяжелые времена. Давайте не будем забывать, что человеческое здоровье превыше всего, а вместе мы выиграем эту битву», — сказал он.

«Футбол же, как и всегда, принесет радость, счастье и надежду людям по всей России и по всему миру, как мы сделали это два года назад во время этого потрясающего чемпионата мира, самого лучшего чемпионата мира по футболу 2018 года в России!», — добавил он.

Инфантино обратился к участникам конференции. «Желаю вам плодотворной и успешной конференции и надеюсь, что в скором времени еще раз смогу возвратиться в вашу прекрасную страну, чтобы опять встретиться с вами лично и чтобы мы вместе смогли насладиться футболом!» — подчеркнул он.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Главный тренер «Барселоны» оценил шансы на уход Месси из клуба
«Хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой
У Головина проблемы: Ковач ищет ему новую позицию
Жесть и лечение зеленкой. С чем столкнулся экс-гендир «Спартака»
Фигуристки - аутсайдеры в прыжках. Девочек не спасет и Трусова
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
Winline покажет матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь