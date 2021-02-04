Инфантино обратился к Дюкову перед выборами президента РФС

Выборы президента РФС пройдут в четверг в рамках внеочередной конференции организации. Дюков является единственным кандидатом на этот пост.

«Дорогой Саша, позволь мне поздравить тебя и поблагодарить за важную работу и прекрасное сотрудничество в течение последних двух лет. Сегодня ты единственный кандидат на пост президента Российского футбольного союза, поэтому уже сейчас я могу пожелать тебе всего наилучшего на период следующего срока полномочий на этом посту, который вскоре начнется, — говорится в сообщении. — Я с нетерпением жду дальнейшей совместной работы с тобой и со всей твоей командой, мои искренние поздравления!».

Инфантино назвал прошлогоднюю ситуацию с пандемией коронавируса беспрецедентным вызовом. «Еще сейчас мы продолжаем бороться с пандемией, но футбол отреагировал на этот вызов, и он развивается дальше в полном единстве и сплочении, что может послужить образцом. Мне хотелось бы еще раз поблагодарить вас за вашу неизменную поддержку и за вашу совместную работу и сотрудничество в эти очень тяжелые времена. Давайте не будем забывать, что человеческое здоровье превыше всего, а вместе мы выиграем эту битву», — сказал он.

«Футбол же, как и всегда, принесет радость, счастье и надежду людям по всей России и по всему миру, как мы сделали это два года назад во время этого потрясающего чемпионата мира, самого лучшего чемпионата мира по футболу 2018 года в России!», — добавил он.