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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков продолжит работу на своей должности.

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Источник: РИА "Новости"

Функционер был единогласно переизбран на пост главы организации на срок четыре года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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В декабре прошлого года избирательный комитет РФС рассмотрел документы, поступившие от членов организации и выдвинутых ими кандидатов, и зарегистрировал только Дюкова, которого поддержали 56 организаций — членов РФС.

Дюков возглавляет Российский футбольный союз с 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).

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