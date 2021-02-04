Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента РФС

В декабре прошлого года избирательный комитет РФС рассмотрел документы, поступившие от членов организации и выдвинутых ими кандидатов, и зарегистрировал только Дюкова, которого поддержали 56 организаций — членов РФС.



Дюков возглавляет Российский футбольный союз с 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).