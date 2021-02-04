Переизбрание Дюкова, прогресс сборной и развитие массового футбола. Итоги конференции РФС

Дюков занимает этот пост с февраля 2019 года. Перед началом конференции президента РФС за совместное сотрудничество поблагодарили президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, которые записали видеообращения. «Мне важно поблагодарить Российский футбольный союз и его президента Александра Дюкова за всю ту поддержку и неоценимое сотрудничество с УЕФА на благо европейского футбола. Вы приложили большие усилия и внесли огромный вклад для дальнейшего развития футбола в вашей замечательной стране», — сказал Чеферин.

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«Дорогой Саша, позволь мне поздравить тебя и поблагодарить за важную работу и прекрасное сотрудничество в течение последних двух лет. Я могу пожелать тебе всего наилучшего на период следующего срока полномочий на этом посту, который вскоре начнется, — сказал Инфантино. — Я с нетерпением жду дальнейшей совместной работы с тобой и со всей твоей командой».

В ходе конференции состоялись выборы и в исполком РФС. В него вошли Дюков, председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, президент столичного ЦСКА Евгений Гинер, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, глава Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, представитель тренеров Михаил Гершкович, представитель футболистов Александр Зотов, представитель ветеранов Александр Мирзоян, представители региональных и межрегиональных объединений Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина и Рохус Шох.

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Кроме того, в состав руководящего органа организации по представлению Дюкова вошли председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и советник президента РФС Игорь Каменской. Также места в исполкоме заняли председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев. Федун и Гинер были выдвинуты в качестве кандидатов в исполком РФС президентом организации Дюковым, а не Российской премьер-лигой, которая в декабре 2020 года на общем собрании поддержала трех других кандидатов — Галицкого, генерального директора казанского «Рубина» Рустема Сайманова и президента московского «Динамо» Юрия Соловьева, которые также вошли в состав исполкома. Еще одна вакантная позиция будет занята после выборов президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Задачи на международной арене

Переизбранный президент РФС огласил ряд задач, которые он поставил до 2025 года. Дюков подчеркнул, что главной задачей организации являются успехи национальной сборной и развитие массового футбола в стране. Национальная сборная России на данный момент занимает 39-е место в рейтинге ФИФА. Команда Станислава Черчесова сможет улучшить эту позицию в случае успешного выступления на чемпионате Европы в 2021 году.

РФС поставил перед сборной задачу планомерно улучшать позиции в рейтинге ФИФА каждый год. Как заявил Дюков, национальна команда к 2025 году должна попасть в двадцатку сильнейших в мире, а к 2030 году — в десятку.

В конце марта сборная России проведет три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Команда Черчесова сыграет на выезде с мальтийцами и словаками и примет команду Словении. В первом официальном матче после чемпионата Европы сборная России 1 сентября проведет домашний матч отборочного турнира с командой Хорватии. Дюков сообщил, что эта встреча может пройти на стадионе «Лужники» в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.

Дюков отметил важность вакцинации игроков. «Что касается вакцинации игроков, мы не можем их заставить — это должно быть их решение. Но это важно для игроков, для сборной, для болельщиков. В ближайшее время предстоят очень важные матчи, которые повлияют на отбор на чемпионат мира в Катаре. Вы понимаете, что пропуск матча любым кандидатом усложняет задачу как для тренерского штаба, так и для игроков», — сказал глава РФС.

Результаты российских клубов на международной арене последние два сезона оставляют желать лучшего. В прошлом сезоне ни одна команда не сумела выйти в плей-офф еврокубков, в нынешнем это удалось только «Краснодару», который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. В результате Россия закончила 2020 год на седьмом месте в рейтинге коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Португалию, и лишилась права быть представленной в еврокубках шестью клубами.

«К 2025 году нам надо постараться вернуть себе шестое место, — сказал Дюков. — Нам надо учиться развиваться в условиях ограниченных финансов. РПЛ, безусловно, качественно изменилась за последние годы, мы видели рост посещаемости до коронавируса. Клубы обладают опытным персоналом, но есть резервы для увеличения ТВ-прав и привлечения новых партнеров и спонсоров».

Реформы лиг

Неудачное выступление в еврокубках заставило руководство РПЛ и РФС задуматься о необходимости реформ во внутреннем чемпионате. В настоящий момент в элитном дивизионе выступают 16 клубов. В середине января президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига рассматривает вопрос изменения формата турнира, одним из вариантов является сокращение числа команд до 12.

«Мы должны понимать, что клубы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы лиги были успешными, мы готовы помогать клубам, но ждем инициативы от лиг, — сказал Дюков. — Те предложения, которые будут сделаны, рассмотрим. У нас есть видение того, какой формат в той или иной лиге является актуальным, нам важен консенсус, чтобы как можно большее число клубов поддерживало решения. Если говорить о сроках, то права переданы до сезона-2022/23, до этого времени изменения вряд ли возможны».

По словам переизбранного президента РФС, невозможна на данный момент и отмена лимита на легионеров в российском футболе. В настоящее время в Тинькофф — Российской премьер-лиге действует лимит «8+17». В заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

«Зная позицию Минспорта, предположить согласование отмены лимита на легионеров в футболе невозможно, — сказал Дюков. — На данный момент мы не можем обойтись без лимита. Надеюсь, когда заработает система подготовки спортивного резерва, мы придем к его отмене».

В декабре подал в отставку президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов, возглавлявший ее с декабря 2010 года. Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля. На пост претендуют генеральный секретарь РФС Александр Алаев и исполнительный директор ФНЛ, и. о. президента лиги Иван Шабанов.

«Алаев принял решение участвовать в выборах президента ФНЛ. Эта лига важна для нашего футбола. Если он победит, РФС постарается придать новый импульс развитию лиги», — сказал Дюков.

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Развитие массового футбола

Одной из главных целей РФС Дюков назвал увеличение числа занимающихся футболом людей в стране. По словам президента РФС, на данный момент в занятия футболом вовлечены 2,1% населения. На конференции была озвучена цель поднять эту цифру до 4% к 2025 году. В этом должны помочь проекты от дошкольного до взрослого футбола.

Согласно планам, учащиеся более 20 тыс. общеобразовательных школ должны заниматься футболом и участвовать в соревнованиях к 2025 году. Было отмечено, что на данный момент создано девять региональных и 55 детских центров развития футбола. К 2025 году прирост новых региональных центров должен составить более 50%. В регионах планируется проведение первенств юношеских лиг.