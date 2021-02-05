Крицюк: Я мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло. Буду молиться за него

«Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! Я буду молиться за Нану и за его семью, чтобы все было хорошо с ним. Второе: так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет, хочу объяснить эпизод. Я шел на перехват, и мы с Нану плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. (На повторе хорошо видно, что мой кулак прямо за ногой Бруно, и где мои руки, и когда и с какой стороны идет столкновение). И Нану врезался бы в меня и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и ВАР не назначать пенальти подтверждает мои слова). На видео это видно.



Еще раз, в Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определенных ракурсов. Нану влетел в меня сбоку, и мы ударились головами. Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло.



