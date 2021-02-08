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23:30 (мск), источник: ТАСС

Бывший руководитель пресс-службы «Лужников»: Медиаофицер Борисов имел авторитет в УЕФА

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Медиаофицер Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Сергей Борисов имел весомый авторитет в организации и европейском футболе. Такое мнение ТАСС высказала бывший руководитель пресс-службы спорткомплекса «Лужники» Анжела Бирюкова.

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В понедельник о кончине Борисова сообщила пресс-служба столичного «Локомотива».

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«Он был в какой-то степени первым моим учителем, потому что я пришла работать в “Лужники” под его началом. Он очень многому меня научил и, можно так сказать, дал мне путевку в мир большого спорта, — сказала Бирюкова. — У него был авторитет в футболе, в том числе и в УЕФА, с которым он уже тогда сотрудничал, когда я пришла в “Лужники”».

«С того времени он работал в УЕФА довольно продолжительный срок. Это говорит о том, какой это профессионал, как его уважали. Своей работой он это доказывал, у него многие учились, и я даже знала многих коллег из стран ближнего зарубежья, которые у него учились, были его ассистентами», — добавила она.

В качестве медиаофицера УЕФА Борисов работал на матчах еврокубков в России.

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