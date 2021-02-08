Бывший руководитель пресс-службы «Лужников»: Медиаофицер Борисов имел авторитет в УЕФА

«Он был в какой-то степени первым моим учителем, потому что я пришла работать в “Лужники” под его началом. Он очень многому меня научил и, можно так сказать, дал мне путевку в мир большого спорта, — сказала Бирюкова. — У него был авторитет в футболе, в том числе и в УЕФА, с которым он уже тогда сотрудничал, когда я пришла в “Лужники”».