Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Эльче
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Вольфсбергер
20
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Реал
Футбол. Еврокубки
23.02
Атлетико
Челси
01
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон признан лучшим голкипером за последние 33 года. Акинфеев — на 47-м месте

Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером мира в период с 1987 по 2020 год.

Наверх
Источник: AP 2020

Рейтинг лучших вратарей современности опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Общий рейтинг за указанный период составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов. Первое место занял Джанлуиджи Буффон, который пять раз признавался лучшим голкипером года.

В рейтинг также вошёл действующий голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (47-е место) и советский вратарь Ринат Дасаев (37-е место).

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Овечкин сыграл в форме, в которой начинал в НХЛ. Но проиграл
Экс-партнер Панарина раскрыл подробности скандала в Риге
Латвийская биатлонистка победила на чемпионате мира по лыжам
Большунову грозит штраф и дополнительное наказание по очкам в КМ
В «Спартаке» рассказали о контракте Промеса
Привалова объяснила, почему легкоатлеты РФ не выступят на ЧЕ
Биатлонист Норвегии назвал русское слово для поднятия настроения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь