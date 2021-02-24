Буффон признан лучшим голкипером за последние 33 года. Акинфеев — на 47-м месте
Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером мира в период с 1987 по 2020 год.
Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером мира в период с 1987 по 2020 год.
Рейтинг лучших вратарей современности опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
Общий рейтинг за указанный период составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов. Первое место занял Джанлуиджи Буффон, который пять раз признавался лучшим голкипером года.
В рейтинг также вошёл действующий голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (47-е место) и советский вратарь Ринат Дасаев (37-е место).