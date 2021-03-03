Прощание со спортивным комментатором Юрием Розановым пройдет 4 марта

О смерти комментатора стало известно в среду, ему было 59 лет. В 2019 году у Розанова был диагностирован рак.

«Завтра в 11:00 мск мы прощаемся с Юрием Розановым. Гражданская панихида пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге ЦКБ)», — сказали в пресс-службе.