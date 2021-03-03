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13:20 (мск), источник: ТАСС

Прощание со спортивным комментатором Юрием Розановым пройдет 4 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым состоится 4 марта в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ», где работал Розанов.

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О смерти комментатора стало известно в среду, ему было 59 лет. В 2019 году у Розанова был диагностирован рак.

«Завтра в 11:00 мск мы прощаемся с Юрием Розановым. Гражданская панихида пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге ЦКБ)», — сказали в пресс-службе.

Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ Плюс», победив в конкурсе комментаторов. В начале карьеры он работал на хоккейных матчах, после чего стал комментировать футбол. Неоднократно работал на матчах чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов, чемпионатов России, Англии, Италии, Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх.

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