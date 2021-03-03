Умер легендарный Юрий Розанов. Он больше двух лет боролся с онкологией, но продолжал комментировать
«Сначала считал, что с моим диагнозом год — подарок Божий. Однако мало, хочется еще».
«Сначала считал, что с моим диагнозом год — подарок Божий. Однако мало, хочется еще».
Не стало Юрия Розанова.
Об этом в твиттере сообщил Михаил Моссаковский.
— Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать, — написал комментатор «Матч ТВ» и начал трансляцию кубкового матча «Уфы» и «Урала» с трогательных слов о Розанове. — Сегодня и дальше будем работать в память о Юрии Альбертовиче.
Первый приступ случился в январе 2019-го: «Я чуть не помер.
Комментатор отправился на обследование в Южную Корею и исчез из эфира. «Искали инсульт — оказалось, что метастазы в голове», — признался комментатор после обследования. — «Очень помогло, что супруга рядом была. Когда объявили диагноз, подумал: сегодня ведь не умру, чего волноваться? Это очень помогло. Господь подарил мне 30 лет рядом с любимой женщиной — чего еще можно просить?».
Летом Розанова поддержала футбольная команда «Матч ТВ», которая сыграла матч с блогерами из «Амкала» в майках с надписью Never Give Up (как у травмированного Мохаммеда Салаха в полуфинале Лиги чемпионов «Барселоной») — и цитатами Юрия Альбертовича.
В ноябре Розанов вернулся к микрофону и отработал отборочную игру Евро-2020 Ирландия — Дания в паре с Константином Геничем. По сильно изменившемуся голосу и интонации чувствовалось — насколько ему было тяжело.
— Последние минут 15−20 действительно дались непросто, но тут нужно отметить, что рядом с ним сидела его супруга Жанна, — рассказывал Sport24 Константин Генич. — Она очень здорово ему помогала, держала за руку. Мне кажется, в
Я понимал, насколько сложно после такой паузы вернуться в эфир ярким, бодрым и фестивальным — даже с громадным бэкграундом и мастерством Розанова. Он и сам волновался, и я весь день думал, как себя вести, как подстроиться. Должен признаться: я горжусь этим человеком. Прийти и работать с листа он не мог, тренировался дома во время трансляций — начиная с коротких отрезков по 15−20 минут.
У Розанова было пожелание, какой должна быть аппаратная — побольше и посвободнее, чтобы там было чем дышать. Не каморка, в общем. И когда мы пришли в аппаратную, он сказал, что последний матч с Елагиным тоже комментировал отсюда. Я ответил: «Ну, Юрий Альбертович, пойдем на «ТЭФИ».
После этого Розанов комментировал хоккейный МЧМ (отработал победный для России четвертьфинал с Швейцарией) и лигачемпионский матч «Челси» — «Бавария», а во всемирный день борьбы с раком подробно рассказал о своей болезни и реабилитации.
— Повезло пройти первый курс лечения в Корее, там и поставили в окончательный диагноз: онкология в легком и метастазы в голове. С тех пор бьюсь: химия, радиология. Мне было легко корейского профессора понимать, потому что уровень английского у нас примерно одинаковый. Я начал у него спрашивать, есть ли у меня год, есть ли у меня полтора. Он говорит: «Я не знаю. Давайте пробовать». Потом оказалось, что после первой химии есть некоторые минимальные улучшения. После второй пришла пора ехать домой. Он показывает на компьютере — вот что было, вот что стало. И я сам вижу, что у меня пошли улучшения. Он говорит: «Это не победа. Это значит только одно: химия, которую я подобрал, начала работать».
Мне Господь дал прожить больше трех десятков лет с лучшей женщиной на свете. И просить у него большего, наверное, было бы с моей стороны наглостью. Это первое, что мне пришло. Философское спокойствие меня настигло. Тем более что болей
Несмотря на тяжелую болезнь Розанов до последнего оставался на позитиве. Прошлым летом он снова рассказал о прогрессе в лечении (которое уже проходило в России) после ухудшения состояния и до последнего верил, что продолжит комментировать.
— Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет. Хочу трудиться дальше!
Сначала считал, что с моим диагнозом год — подарок Божий. Однако мало, хочется еще. И анализы улучшаются. Если так, может, впервые за 25 лет выпью на Новый год нормального шампанского, хоть оно и уступает безалкогольному. Я и в минувшем декабре хотел пригубить в знак того, что почти поправился. После лечения становилось лучше, лучше, лучше… Посчитал себя близким к выздоровлению. Но 26-го числа пришли результаты МРТ, доктор попросил срочно приехать. «У вас, — говорит, — десять новых образований». Делаю томографию: легкие куда ни шло, но добавился надпочечник, и все двинулось в голову.
Дико благодарен докторам, не потерявшим присутствия духа: «Ваши образования пока маленькие, с ними можно бороться». — «У меня уже было “химий” штук двадцать». — «И еще будет двадцать. Это жизнь, борьба».
Накануне смерти Розанову стало хуже. Как сообщил Mash, жена вызывала ему врачей
Сегодня Юрия Альбертовича не стало.