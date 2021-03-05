ФИФА внесла уточнения в правила, касающиеся игры рукой

Пояснения оказались необходимы, поскольку трактовка моментов с касанием мяча рукой не всегда была последовательной. Члены совета подтвердили, что не каждое касание является нарушением. Отмечается, что случаи игры рукой, когда она находится в неестественном положении, по-прежнему будут самостоятельно расценивать арбитры.

Если после касания руки мяч залетает в ворота, должно фиксироваться нарушение правил независимо от условий. При этом, если в развитии атаки случайно сыграл рукой не автор гола, решение о взятии ворот остается на усмотрение арбитра.