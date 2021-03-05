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17:26 (мск), источник: ТАСС

ФИФА внесла уточнения в правила, касающиеся игры рукой

ТАСС, 5 марта. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 135-м ежегодном общем собрании внес корректировки в правила, касающиеся игры рукой. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Пояснения оказались необходимы, поскольку трактовка моментов с касанием мяча рукой не всегда была последовательной. Члены совета подтвердили, что не каждое касание является нарушением. Отмечается, что случаи игры рукой, когда она находится в неестественном положении, по-прежнему будут самостоятельно расценивать арбитры.

Если после касания руки мяч залетает в ворота, должно фиксироваться нарушение правил независимо от условий. При этом, если в развитии атаки случайно сыграл рукой не автор гола, решение о взятии ворот остается на усмотрение арбитра.

Также на заседании было принято решение сохранить возможность проведения пяти замен в матчах, так как влияние пандемии коронавируса на футбол сохраняется.

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