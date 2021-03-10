СМИ: стадион «Маракана» могут переименовать в честь Пеле
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Стадион «Маракана» в бразильском
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Стадион «Маракана» в бразильском
Соответствущий законопроект одобрен во вторник законодательным собранием штата
«Пеле — величайший игрок всех времен на планете. Он представлял Бразилию и представляет. Я не сомневаюсь, что “Маракана”
Отмечается, что данный законопроект не поддержала Партия социализма и свободы (PSOL). «Журналист Мариу Филью был журналистом, не только приверженцем демократии, но и чрезвычайно активным в спортивной сфере», — сказал депутат PSOL Флавиу Серафини.
Официальное открытие стадиона «Маракана» состоялось в 1950 году. Пеле является трехкратным чемпионом мира по футболу. В составе сборной Бразилии он выигрывал мундиаль в 1958, 1962 и 1970 годах.