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13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: стадион «Маракана» могут переименовать в честь Пеле

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Стадион «Маракана» в бразильском Рио-де-Жанейро может быть переименован в честь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле, сообщает O Globo.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствущий законопроект одобрен во вторник законодательным собранием штата Рио-де-Жанейро. Официальное название стадиона «Маракана» — «Журналишта Мариу Филью», он назван в честь бразильского журналиста. Спортивный объект планируется переименовать в «Эдсон Арантис ду Насименту — Рей Пеле». Теперь проект о переименовании стадиона предстоит подписать исполняющему обязанности губернатора Клаудио Кастро.

«Пеле — величайший игрок всех времен на планете. Он представлял Бразилию и представляет. Я не сомневаюсь, что “Маракана” по-прежнему будет называться “Маракана”, — сказал автор законопроекта, депутат Андре Сисилиану. — Весь комплекс будет называться в честь журналиста Мариу Филью, потому что все мы знаем, как он боролся за строительство стадиона».

Отмечается, что данный законопроект не поддержала Партия социализма и свободы (PSOL). «Журналист Мариу Филью был журналистом, не только приверженцем демократии, но и чрезвычайно активным в спортивной сфере», — сказал депутат PSOL Флавиу Серафини.

Официальное открытие стадиона «Маракана» состоялось в 1950 году. Пеле является трехкратным чемпионом мира по футболу. В составе сборной Бразилии он выигрывал мундиаль в 1958, 1962 и 1970 годах.

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