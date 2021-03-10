СМИ: стадион «Маракана» могут переименовать в честь Пеле

Соответствущий законопроект одобрен во вторник законодательным собранием штата Рио-де-Жанейро. Официальное название стадиона «Маракана» — «Журналишта Мариу Филью», он назван в честь бразильского журналиста. Спортивный объект планируется переименовать в «Эдсон Арантис ду Насименту — Рей Пеле». Теперь проект о переименовании стадиона предстоит подписать исполняющему обязанности губернатора Клаудио Кастро.

«Пеле — величайший игрок всех времен на планете. Он представлял Бразилию и представляет. Я не сомневаюсь, что “Маракана” по-прежнему будет называться “Маракана”, — сказал автор законопроекта, депутат Андре Сисилиану. — Весь комплекс будет называться в честь журналиста Мариу Филью, потому что все мы знаем, как он боролся за строительство стадиона».

Отмечается, что данный законопроект не поддержала Партия социализма и свободы (PSOL). «Журналист Мариу Филью был журналистом, не только приверженцем демократии, но и чрезвычайно активным в спортивной сфере», — сказал депутат PSOL Флавиу Серафини.