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13:29 (мск), источник: ТАСС

Черчесов считает, что Россия в условиях пандемии живет свободнее других стран

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Люди в России в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции живут свободнее, чем в некоторых других странах. Такое мнение для проекта ТАСС к годовщине пандемии высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

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Источник: РИА "Новости"

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в провинции Хубэй (Центральный Китай). 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. В конце января — середине февраля 2021 года Черчесов в Центре спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения, — сказал Черчесов. — Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли».

На вопрос о том, что пандемия коронавируса дала ему, главный тренер сборной России ответил: «Возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи. И конечно, побыть с родными и близкими, что очень важно для каждого человека, в том числе и для меня».

«В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче», — добавил Черчесов в ответ на вопрос о том, когда, по его мнению, вернется нормальная жизнь.

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