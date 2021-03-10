Черчесов считает, что Россия в условиях пандемии живет свободнее других стран

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в провинции Хубэй (Центральный Китай). 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. В конце января — середине февраля 2021 года Черчесов в Центре спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения, — сказал Черчесов. — Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли».

На вопрос о том, что пандемия коронавируса дала ему, главный тренер сборной России ответил: «Возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи. И конечно, побыть с родными и близкими, что очень важно для каждого человека, в том числе и для меня».