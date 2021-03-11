Гамшик, экс-игроки ЦСКА и «Краснодара». В Швеции внезапно собирают крутую футбольную банду

Шведский «Гетеборг» удивляет на трансферном рынке: бесплатно подписали Марека Гамшика и Понтуса Вернблума. Летом команду должны усилить Маркус Берг и Оскар Вендт

«Гетеборг» — один из самых успешных клубов Скандинавии. В восьмидесятые дважды выигрывал Кубок УЕФА, потом доминировал в Швеции. Но в последние годы все очень грустно

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«Что, Гамшик в Швеции? Черт подери, а мы ведь играем с “Гетеборгом” в первом туре. Жду не дождусь, когда мы проиграем после того, как этот словак вонзит сумасшедший голешник с 25 метров», — обычный комментарий от шведских футбольных фанатов на Reddit.

Удивление. Шок. Ступор.

Марек Гамшик, звезда европейского масштаба, до недавнего времени лучший бомбардир в истории «Наполи», — и вдруг в «Гетеборге»? Что он там забыл? Последний раз Скандинавия принимала футбольного селебрити, когда в датский «Мидтъюлланд» приехал Рафаэль ван дер Варт. Но у него хотя бы девушка в Дании профессионально играла в гандбол.

«Это все равно, что на стадион “Гамла Уллеви” (арена “Гетеборга”. — “Матч ТВ”) вышел бы Канье Уэст и начал проверять звук», — охарактеризовал первую пресс-конференцию Гамшика колумнист Aftonbladet.

Вслух высказывались самые абсурдные теории. Например, Гамшик решил отдать дань уважения городу, в котором сборная Словакии по хоккею единственный раз в истории выиграла золото чемпионата мира. Или вот еще: Гамшик всю свою карьеру играет только в командах с бело-синими футболками: братиславский «Слован», «Брешия», «Наполи», «Далянь Профешнл», а теперь «Гетеборг». Московское «Динамо», куда ты смотрело?

На самом деле все просто. 33-летний Гамшик покинул «Далянь» вместе с тренером Рафой Бенитесом после того, как в чемпионате Китая ужесточили потолок зарплат. Пока шли разбирательства, трансферные окна во многих чемпионатах закрылись. В Швеции оно до сих пор оставалось открытым.

Капитан сборной Словакии хочет поддерживать форму до чемпионата Европы, а дальше не быть связанным контрактными обязательствами с каким-либо клубом. «Гетеборг» предложил как раз это — короткий контракт до начала августа.

По такому счастливому стечению обстоятельств Швеция получила самого звездного легионера со времен приезда Яри Литманена в «Мальме» в 2005 году. В аэропорту Гамшика встречали десятки болельщиков.

Словак не играл в футбол с ноября и последние месяцы поддерживал форму самостоятельно. Сезон в Швеции стартует только через месяц, так что время адаптироваться к стране будет. В новой команде Гамшик планирует играть на излюбленной позиции «восьмерки» — этот вопрос они уже обговорили с тренером Роландом Нильссоном.

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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг | Источник: РИА "Новости"

Одним только Гамшиком трансферная кампания «Гетеборга» не ограничивается. В составе команды уже играет покинувший ЦСКА опорник Понтус Вернблум, а летом должны присоединиться Маркус Берг из «Краснодара» и Оскар Вендт из менхенгладбахской «Боруссии».

Переговоры о переходах Берга и Вендта идут с начала года. Экс-игроку «Краснодара» предлагают контракт на 2,5 года.

«Маркус Берг — настоящий профессионал, сейчас он сосредоточен на целях и задачах «Краснодара» и борьбе за еврокубки. Это для него приоритет. Потом уже мы выйдем на диалог. Я с уважением отношусь к его ситуации в «Краснодаре», — говорил спортивный директор «Гетеборга» Понтус Фарнеруд шведским СМИ в начале марта.

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Конечно, первая мысль, когда видишь такие наполеоновские планы — про деньги. Но никакой шейх «Гетеборг» не приобрел, клуб продолжает существовать в привычном темпе. Более того, последние экономические новости из «Гетеборга» поступали разве что со знаком «минус». Несколько лет назад клуб вынужден был продать городу землю, на которой располагается его база, а затем взять в аренду.

Женская команда «Гетеборга» в 2020 году впервые в истории выиграла чемпионат Швеции, но сразу после этого была распущена. После разгромных поражений от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в шведском клубе решили, что 17-летние инвестиции в команду себя не оправдали и содержать женский коллектив просто финансово невыгодно.

Сейчас, несмотря на пандемию, дела у «Гетеборга» в финансовом плане идут более-менее. Но все новички пришли или еще придут как свободные агенты. Все это плоды работы местной академии.

Вернблуму и Бергу по 34 года, Вендту — 35. Для всех троих «Гетеборг» был первой профессиональной командой в карьере. Если уж переходишь на режим доигрывания, то почему не вернуться на малую родину? Тем более что есть большая и светлая цель — сделать «Гетеборг» снова великим.

«Гетеборг» — единственный шведский клуб, побеждавший в Европе. И в ближайшие десятилетия это не изменится

Что надо знать про «Гетеборг» — в свое время это был главный клуб Скандинавии и сила, с которой нужно было считаться на европейской арене.

В конце семидесятых один из старейших клубов Швеции возглавил молодой специалист Свен-Горан Эрикссон. Ему в короткие сроки удалось сколотить настолько мощную команду, что она в 1982 году выиграла Кубок УЕФА, грохнув по дороге «Валенсию», «Кайзерслаутерн» и «Гамбург».

После этого Эрикссон поехал покорять топ-чемпионаты и тренировал везде — от «Ромы» и «Лацио» до сборной Англии и «Манчестер Сити». Но дело его в «Гетеборге» жило, даже несмотря на отток главных звезд. Сколоченная наследниками команда в 1986 году дошла до полуфинала Кубка европейских чемпионов, где дома вынесла «Барселону» 3:0, на выезде уступила ей с таким же счетом и проиграла только в серии пенальти. Годом позже «Гетеборг» взял еще один Кубок УЕФА.

Славные восьмидесятые в шведском клубе связаны с одним именем. В стартовом составе играли сразу четыре футболиста по имени Глен — Хюсен, Стромберг, Шиллер и Хольм. До сих пор фанаты клуба в память о тех временах скандируют: «В Гетеборге всех зовут Глен».

Шведский суперклуб здорово шумел всю первую половину девяностых — чемпионские титулы брал чуть реже, чем «Спартак» в России, а в Лиге чемпионов доходил до четвертьфинала, обойдя «Манчестер Юнайтед» на групповой стадии, где до последнего бодался с «Баварией».

Все закончилось с появлениям правила Босмана и приходом больших денег в футбол. Команды из Бельгии, Нидерландов или Скандинавии ушли в тень вместе с коллективами Восточной Европы — топ-клубы из Западной Европы скупили их звезд и использовали пропасть в финансовых возможностях.

Довольно быстро «Гетеборг» сбился с курса и в национальном чемпионате. И хотя он по-прежнему считается столь же престижным, как клубы из Стокгольма, но чемпионский титул в 2007-м — единственный за последние 23 года. Более того, в последние три года «Гетеборг» не поднимался выше седьмого места и боролся за то, чтобы не вылететь во второй дивизион.

Так что старая гвардия и Гамшик подоспели как раз вовремя. «Гетеборг» ждет насыщенное лето.