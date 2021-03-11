Казахстанский клуб вылетел из женской Лиги чемпионов: проиграл «Баварии» в матче с тремя пенальти

Ответный матч состоялся в Мюнхене и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе «Баварии» голы забили Лина Магулл (2-я минута с пенальти), Симоне Бойе (35-я) и Сидней Леманн (60-я, с пенальти). При этом на 40-й минуте Магулл не реализовала еще один 11-метровый.