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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб вылетел из женской Лиги чемпионов: проиграл «Баварии» в матче с тремя пенальти

В прошлом розыгрыше также уступили мюнхенцам.

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Источник: Reuters

Казахстанский «БИИК-Казыгурт» вылетел из женской Лиги чемпионов, уступив на стадии 1/8 финала мюнхенской «Баварии», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответный матч состоялся в Мюнхене и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе «Баварии» голы забили Лина Магулл (2-я минута с пенальти), Симоне Бойе (35-я) и Сидней Леманн (60-я, с пенальти). При этом на 40-й минуте Магулл не реализовала еще один 11-метровый.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «Баварии», которая и вышла в ¼ финала, а «БИИК-Казыгурт» покинул турнир.

Добавим, что «Бавария» во втором розыгрыше кряду выбила в 1/8 финала казахстанский клуб.
Участие в 1/8 финала женской Лиги чемпионов является лучшим результатом «БИИК-Казыгурт» — ранее шымкентский клуб подобного результата добивался в сезонах-2016/17 и 2017/18.

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