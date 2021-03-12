Суд признал владивостокский клуб «Луч» банкротом

«Футбольный клуб признан банкротом, введена процедура конкурсного производства на 6 месяцев», — сказала собеседница.
Согласно опубликованному на сайте суда решению, в 2017 году в арбитраж с заявлением о признании Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» банкротом обратился индивидуальный предприниматель Дмитрий Кигинько. Тогда ему было отказано. В том же году в дело о признании банкротом клуба вступил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, и в отношении должника была введена процедура наблюдения.
«При осуществлении Ассоциацией «ФК «Луч» хозяйственной деятельности у неё образовалась непогашенная более трёх месяцев задолженность в размере, превышающем 300 тысяч рублей. В результате своей деятельности юридическое лицо утратило способность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Как следует из отчета временного управляющего и из материалов дела, восстановить платежеспособность должника невозможно… Согласно сформированному реестру требований кредиторов должника на дату проведения первого собрания включены требования кредиторов на сумму 134,3 миллиона рублей», — отмечается в решении суда.
Также Арбитражный суд утвердил конкурсного управляющего и прекратил полномочия руководителя Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия». Решение о банкротстве еще может быть обжаловано.
В прошлом году сообщалось, что власти Приморья решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края, в том числе в «Луче», в сезоне-2020/21. Отмечалось, что футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится центр подготовки юных футболистов.