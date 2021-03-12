Суд признал владивостокский клуб «Луч» банкротом

«Футбольный клуб признан банкротом, введена процедура конкурсного производства на 6 месяцев», — сказала собеседница.

Согласно опубликованному на сайте суда решению, в 2017 году в арбитраж с заявлением о признании Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» банкротом обратился индивидуальный предприниматель Дмитрий Кигинько. Тогда ему было отказано. В том же году в дело о признании банкротом клуба вступил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, и в отношении должника была введена процедура наблюдения.

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«При осуществлении Ассоциацией «ФК «Луч» хозяйственной деятельности у неё образовалась непогашенная более трёх месяцев задолженность в размере, превышающем 300 тысяч рублей. В результате своей деятельности юридическое лицо утратило способность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Как следует из отчета временного управляющего и из материалов дела, восстановить платежеспособность должника невозможно… Согласно сформированному реестру требований кредиторов должника на дату проведения первого собрания включены требования кредиторов на сумму 134,3 миллиона рублей», — отмечается в решении суда.

Также Арбитражный суд утвердил конкурсного управляющего и прекратил полномочия руководителя Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия». Решение о банкротстве еще может быть обжаловано.