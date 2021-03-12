Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Кротоне
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Ростов
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
13:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд признал владивостокский клуб «Луч» банкротом

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Приморья признал футбольный клуб «Луч» во Владивостоке банкротом, введена процедура конкурсного производства, сообщила РИА Новости консультант суда по связям с общественностью Инга Сорокина.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Футбольный клуб признан банкротом, введена процедура конкурсного производства на 6 месяцев», — сказала собеседница.

Согласно опубликованному на сайте суда решению, в 2017 году в арбитраж с заявлением о признании Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» банкротом обратился индивидуальный предприниматель Дмитрий Кигинько. Тогда ему было отказано. В том же году в дело о признании банкротом клуба вступил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, и в отношении должника была введена процедура наблюдения.

Во время загрузки произошла ошибка.

«При осуществлении Ассоциацией «ФК «Луч» хозяйственной деятельности у неё образовалась непогашенная более трёх месяцев задолженность в размере, превышающем 300 тысяч рублей. В результате своей деятельности юридическое лицо утратило способность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Как следует из отчета временного управляющего и из материалов дела, восстановить платежеспособность должника невозможно… Согласно сформированному реестру требований кредиторов должника на дату проведения первого собрания включены требования кредиторов на сумму 134,3 миллиона рублей», — отмечается в решении суда.

Также Арбитражный суд утвердил конкурсного управляющего и прекратил полномочия руководителя Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия». Решение о банкротстве еще может быть обжаловано.

В прошлом году сообщалось, что власти Приморья решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края, в том числе в «Луче», в сезоне-2020/21. Отмечалось, что футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится центр подготовки юных футболистов.

 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
'Клинок немца вонзился в мозг': трагедия легендарного рапириста
Возрастное ограничение 18+
«Милан» спасся в Манчестере, Эмери обыграл Луческу. Обзор ЛЕ
Россия — на 8-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. Это страшно?
Овечкин подкараулил ошибку Проворова и забил 715-й гол в карьере
«Зенит» забьет три гола «Ахмату»: Топ-коэффициенты на РПЛ
Русские Барби и Кен. Красивейшие дуэты в танцах на льду (фото)
СМИ: агент Роналду провел переговоры с «Реалом»
Малкина не могут остановить уже 6 матчей — он опять забил
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь