Орзул о критике женщин на ТВ: Диван, пиво, чипсы, красивая девушка и футбол — кайф. Что еще надо?
Телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул высказалась на тему критики женщин на телевидении.
Телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул высказалась на тему критики женщин на телевидении.
«Нет, я тогда не понимала [что спортивная тележурналистика нетипичное для девушки занятие]. Один из моих
Я пришла и сказала: «Ребята, может,
Нет, я не думала, что будет
А то, что подписчики наши и наша мужская аудитория запрещают влезать
Задаешь вопросы, весь эфир общаешься с гостем, а потом обязательно
— Я этого вообще не понимаю. Мне казалось, наоборот, прикольно, что симпатичные девушки говорят о спорте. Зачем бесконечно смотреть мужиков?
— Это я тоже писала в своей колонке. Мужчина, смотрит футбол, диван, пиво, чипсы — кайф. Я в хорошем смысле — реально прикольно провести вечер. Красивая девушка, симпатичная и футбол — что еще надо?
— Я хотел привести пример, потом подумал — не надо. Они [мальчики] все такие обидчивые.
— Обидчивее, чем девушки. Могу сказать за себя: я работаю для зрителя. Не то что я захожу в эфир, и у меня начинается вот это: «Я Мария Орзул, ведущая федерального канала». Нет, мне кайфово, интересно, и я хочу, чтобы зрителю тоже было интересно. Ты стараешься, работаешь, выкладываешься, а потом выходишь из эфира, и тебе: «#####…». Ой, ну так и есть, — сказала Орзул в интервью YouTube каналу «Поз и Кос».