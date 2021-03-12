Орзул о критике женщин на ТВ: Диван, пиво, чипсы, красивая девушка и футбол — кайф. Что еще надо?

«Нет, я тогда не понимала [что спортивная тележурналистика нетипичное для девушки занятие]. Один из моих шеф-редакторов на «Матче» всегда вспоминает мой первый день еще на «России 2». Я пришла, а там ньюсрум — редакторы печатают какие-то тексты. У меня никогда не было мысли, что кто-то может меня воспринять негативно, потому что я девушка и влезла как бы на мужскую территорию.

Я пришла и сказала: «Ребята, может, кому-то чай сделать или еще что-то? » Они на меня так сурово оглянулись, посмотрели, подумали: что за дура? Мой шеф-редактор вспоминает, что я действительно пришла каким-то одуваном.

Нет, я не думала, что будет какой-то… Нет, ну хейта со стороны коллег не было — они сразу поняли, что я что-то понимаю, где-то разбираюсь.

А то, что подписчики наши и наша мужская аудитория запрещают влезать куда-то — ну есть такое. Я в своей колонке писала, и это реально факт. Например, я веду футбольный эфир, задаю какие-то вопросы объективные — и не только на мой взгляд, я готовлюсь к эфиру, пишу вопросы, показываю их шеф-редактору — и он, мужчина, утверждает. Все норм, и я иду в эфир.

Задаешь вопросы, весь эфир общаешься с гостем, а потом обязательно что-то напишут: «Орзул, куда она лезет, опять тупые вопросы». Если тема жаркая, ее на следующий день тоже обсуждают. Какой-нибудь наш мальчик-ведущий задает те же вопросы, потому что они объективные — и он молодец.

— Я этого вообще не понимаю. Мне казалось, наоборот, прикольно, что симпатичные девушки говорят о спорте. Зачем бесконечно смотреть мужиков?

— Это я тоже писала в своей колонке. Мужчина, смотрит футбол, диван, пиво, чипсы — кайф. Я в хорошем смысле — реально прикольно провести вечер. Красивая девушка, симпатичная и футбол — что еще надо?

— Я хотел привести пример, потом подумал — не надо. Они [мальчики] все такие обидчивые.