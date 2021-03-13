Футболисты «Чертаново» избили игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ

Об этом «Чемпионату» рассказали три источника, не связанные друг с другом. Источники уточнили, что нападавшими были игроки «Чертаново».



«Избили футболиста Максима Шнапцева после игры. У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию», — добавил один из собеседников.



«Чемпионат» обратился за комментарием в «Локомотив». В клубе заявили, что ответственные люди занимаются этим вопросом, а с комментарием по поводу инцидента клуб выступит завтра.