Бывший капитан сборной Швейцарии Лихтштайнер устроился работать на завод по производству часов

«Мне действительно очень нравится эта работа, в целом я всегда был в восторге от часов. Я бы хотел изучить профессию: как работают часы, как их разобрать и собрать. Надеюсь многое узнать об этом. В Швейцарии, как вы знаете, уровень очень высокий.



Игра в защите — это искусство, совсем как часы. Обычный болельщик не понимает, как важны тактические нюансы на поле. Часто достаточно слегка повернуть один рычажок, а эффект будет огромен. Это относится и к футболу, и к часам», — сказал Лихтштайнер в интервью 20 Minuten.